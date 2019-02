Alouettes: l’ailier défensif John Bowman «n’a pas le temps pour la retraite»

MONTRÉAL — John Bowman a encore envie de jouer au football.

«En fait, je n’ai pas le temps pour la retraite!», a-t-il lancé au cours d’un entretien téléphonique avec La Presse canadienne mardi, quelques heures après avoir paraphé un contrat de deux saisons avec les Alouettes de Montréal.

Au lieu de profiter de l’autonomie complète à compter de midi, mardi, le vétéran de 36 ans a donc décidé de disputer une 14e et 15e saisons avec les Alouettes, seule équipe qu’il ait connue dans la Ligue canadienne de football au cours de sa prolifique carrière.

«Je sens que l’équipe s’en va dans la bonne direction et surtout, elle m’a fait sentir qu’elle désirait que je sois de retour.»

C’est d’ailleurs parce qu’il croit que l’équipe sera supérieure en 2019 à ce qu’elle a démontré au cours des dernières campagnes que Bowman a décidé de parapher cette entente.

«Plusieurs des joueurs au sein de notre équipe la saison dernière étaient jeunes et inexpérimentés. Ils ont maintenant quelques matchs d’expérience de plus derrière la cravate, a-t-il dit. Kavis (Reed, le directeur général) tentera de mettre d’autres bons joueurs sous contrat au cours des prochaines semaines afin que nous puissions nous battre pour un titre. Je pense qu’on a déjà une ligne offensive digne d’une équipe championne. Nous faisons de notre mieux pour gagner. Souhaitons que nous le fassions.

«La seule façon d’acquérir de l’expérience, c’est en jouant, a ajouté Bowman quand on lui a parlé des jeunes quarts, notamment Johnny Manziel et Antonio Pipkin. Tous nos quarts l’an dernier étaient sans expérience. Mais vous savez quoi? Quand Anthony Calvillo et Bo Levi Mitchell ont commencé, ils n’avaient pas d’expérience et n’étaient pas encore les Anthony Calvillo et Bo Levi Mitchell que nous connaissons maintenant. Mitchell ne savait pas reconnaître une défensive de zone et homme à homme quand il a commencé. Ça prend du temps pour développer un bon quart dans cette ligue. Ils ont déjà une partie de notre livre de jeux et sont déjà en apprentissage.»

Meneur de l’histoire de l’équipe avec 126 sacs, Bowman occupe le septième rang de tous les temps dans la LCF à ce chapitre. Il n’a besoin que de 4,5 sacs pour rejoindre Vince Goldsmith au sixième rang. Neuf sacs de plus lui permettraient de se hisser à égalité en cinquième place, avec James Parker. Mais il ne pense pas à sa place dans l’histoire pour l’instant.

«Je m’en souciais autrefois, il y a huit ou neuf ans. Je me souviens d’un match, l’équipe avait amassé une dizaine de sacs, mais je n’en avais réussi aucun et j’étais fâché. Mon entraîneur m’a pris à l’écart et m’a dit que si je ne faisais que me concentrer sur mes sacs, j’allais rater tout le reste. Je ne peux pas contrôler mes statistiques, tout ce que je peux faire, c’est de me préparer pour jouer au meilleur de mes capacités, jouer du bon football et contribuer aux succès de mes coéquipiers. Si j’obtiens plus de sacs, j’en serai très heureux. Mais si je n’en obtiens pas et que l’équipe gagne, c’est aussi bon. Quelques sacs de plus ne changeront rien à ce que l’on retiendra de moi.»

Le colosse de six pieds trois, 250 livres, s’est joint aux Alouettes en 2006. En 2018, il a réussi 32 plaqués, cinq sacs pour des pertes de 19 verges, provoqué un échappé et rabattu une passe. Il a de plus recouvert deux échappés, dont un pour un touché. Il a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles de l’Est.

À ses 13 premières campagnes, il en a connu sept de 10 sacs ou plus et a inscrit au moins 30 plaqués en neuf occasions.

L’athlète originaire de Brooklyn, dans l’État de New York, a été élu sur l’équipe d’étoiles de l’Est en huit occasions et a été nommé deux fois sur l’équipe d’étoiles de la LCF, en 2010 et en 2016. En 214 matchs en carrière avec les Alouettes, Bowman a été inséré dans la formation partante 208 fois, réussissant 435 plaqués et remportant la coupe Grey en 2009 et 2010.

Cunningham aussi de retour

Les Alouettes ont également rapatrié le receveur de passes B.J. Cunningham, qui en sera à une cinquième saison à Montréal.

En 2018, le footballeur de 29 ans a terminé au deuxième rang chez les Alouettes avec 631 verges de gain sur 52 attrapés, en plus d’inscrire trois majeurs en 14 rencontres. En 57 matchs en carrière avec la formation montréalaise, l’athlète de six pieds un, 199 livres, a capté 209 passes pour des gains de 2922 verges et 15 touchés.

L’équipe a également annoncé l’embauche des joueurs autonomes canadiens Christophe Normand et Spencer Wilson.

Normand, un centre-arrière ex-porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval, s’est avéré un meneur au sein des unités spéciales des Eskimos la saison dernière avec une récolte de sept plaqués, en plus d’appuyer la ligne à l’attaque en assurant la protection du quart Mike Reilly. Le Bromontois a également capté trois passes pour des gains de 21 verges.

En 57 rencontres en carrière dans la LCF, l’athlète âgé de 27 ans de six pieds deux, 230 livres, a récolté 15 plaqués sur les unités spéciales, en plus de capter 13 passes pour des gains de 74 verges et de porter le ballon à 11 reprises pour des gains de 86 verges.

Wilson, 30 ans, évolue au sein de la ligne à l’attaque. Le footballeur de six pieds sept, 317 livres, a disputé 108 rencontres en neuf saisons dans la LCF, toutes avec les Stampeders de Calgary, aidant l’équipe à soulever la Coupe Grey en deux occasions, en 2014 et en 2018, en plus de participer à à trois finales.

En début de soirée, les Oiseaux ont aussi annoncé l’embauche de l’ailier espacé DeVier Posey, du secondeur Bo Lokombo et du demi défensif Patrick Levels.

La saison dernière, Posey a capté 29 passes pour des gains de 395 verges et trois touchés en huit rencontres, avec les Lions de la Colombie Britannique. Il a été le joueur par excellence du match de la coupe Grey en 2017.

Lokombo a aussi joué avec les Lions en 2018, obtenant quatre sacs, deux interceptions et 71 plaqués.

Levels a aidé les Stampeders de Calgary à soulever la Coupe Grey la saison dernière. Il a signé une interception et 20 plaqués.

Frédéric Daigle, La Presse canadienne