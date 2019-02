De retour avec le Canadien, l’attaquant Dale Weise se «sent revivre»

BROSSARD, Qc — Dale Weise ne pourrait être plus heureux d’être de retour avec le Canadien de Montréal, au point de croire qu’il pourra reprendre là où il a laissé il y a trois ans, avant qu’il ne soit échangé aux Blackhawks de Chicago.

D’un enthousiasme débordant après son premier entraînement depuis la transaction qui l’a fait passer des Flyers de Philadelphie au Canadien samedi, Weise était comme un poisson dans l’eau après avoir retrouvé son chandail numéro 22 du Tricolore.

«C’est irréel d’être de retour. En arrivant, les mêmes personnes sont là pour vous accueillir. C’est incroyable, a-t-il dit mardi. Oui, il n’y a que quelques joueurs de l’époque qui sont encore ici, mais c’est un groupe incroyable. Je me sens déjà comme chez moi. J’ai hâte de jouer.

«Je me sens vraiment comme il y a trois ans. Rien n’a changé. J’ai le même numéro. Mon casier n’est pas tout à fait à la même place et je pense que ma barbe est un peu plus belle, mais c’est tout! Je suis tellement heureux d’être de retour ici.»

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis le départ de Weise en février 2016. Carey Price, Brendan Gallagher, Paul Byron et Jeff Petry sont les seuls joueurs réguliers de l’époque à encore porter les couleurs du Canadien.

De son côté, Weise n’a pu faire sa place dans le dernier droit avec les Blackhawks au printemps 2016. Il a ensuite signé un contrat de quatre saisons d’une valeur moyenne annuelle de 2,35 millions $ US avec les Flyers et n’a jamais véritablement été en mesure de répondre aux attentes de sa nouvelle équipe.

Après des saisons de 15 points en 64 matchs et huit points en 46 rencontres, Weise a vu son nom être soumis au ballottage par les Flyers plus tôt cet automne. Il a brièvement été cédé dans la Ligue américaine et il avait amassé cinq buts et six aides en 42 sorties avec les Flyers cette saison avant d’être échangé au Canadien.

Weise n’a pas voulu revenir sur son séjour avec les Flyers, mardi, alors qu’il préfère regarder vers l’avenir. Et même si son optimisme peut paraître exagéré, il n’hésite pas à affirmer qu’il pourra redevenir le joueur qu’il était lors de son premier séjour avec le Canadien.

«Je suis revigoré instantanément. Je me sens revivre, a déclaré Weise, maintenant âgé de 30 ans.

«Je crois être un meilleur joueur. Je suis plus âgé, j’ai plus d’expérience, a-t-il ajouté. Vous savez ce qui fonctionne pour vous et ça fait de vous un joueur plus constant. Quand j’étais ici, on m’a donné de belles occasions. J’avais énormément confiance et c’est la clé pour un joueur. Quand vous avez confiance, vous pouvez élever votre jeu. Je m’attends à reprendre là où j’ai laissé.»

Weise aura fort à faire pour égaler ses performances avec le Canadien entre 2014 et 2016. Il avait alors connu trois saisons d’au moins 10 buts, incluant une production de 14 buts en 56 matchs avant son départ pour Chicago en 2015-16.

Ces performances lui ont toutefois permis de signer son lucratif contrat avec les Flyers pendant l’été 2016. Weise aurait pu accepter moins d’argent pour revenir avec le Canadien, mais il ne regrette pas sa décision. La vie l’a finalement ramené là où il est le plus heureux.

«Vous devez faire le plus d’argent possible pendant que vous le pouvez. C’est la nature des choses et la famille vient en premier, a rappelé Weise. J’ai obtenu plus d’argent que si j’étais resté ici, mais je suis maintenant de retour. C’est la situation parfaite.»

Alexis Bélanger-Champagne, La Presse canadienne