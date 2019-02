Kane continue d’accumuler les points et les Blackhawks battent les Devils 5-2

CHICAGO — Patrick Kane a marqué son 34e but de la saison en plus d’amasser deux aides et il a aidé les Blackhawks de Chicago à inscrire une huitième victoire en neuf matchs en battant les Devils du New Jersey 5-2, jeudi.

Brandon Saad et Artem Anisimov ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Jonathan Toews et Drake Caggiula ont aussi touché la cible pour les Blackhawks. Cam Ward a effectué 41 arrêts.

Damon Severson et Travis Zajac ont donné les devants 2-0 aux Devils avec un peu plus de trois minutes à faire en première période, avant de voir les Blackhawks renverser la vapeur. Les Devils ont finalement encaissé un deuxième revers d’affilée, eux qui ont aussi perdu cinq de leurs six dernières rencontres.

Cory Schneider a stoppé 31 tirs, mais a prolongé à 24 sa séquence de matchs de saison régulière sans victoire. Il présente un dossier de 0-17-4 depuis sa dernière victoire, le 27 décembre 2017.

Pour sa part, Kane a récolté au moins un point dans un 16e match de suite et a grimpé au deuxième rang des pointeurs de la LNH avec 85 points. Il a inscrit 12 buts et 22 aides au cours de cette séquence.

Kane a également amassé au moins une aide dans une 15e rencontre consécutive, éclipsant le record d’équipe établi par Stan Mikita en 1967.

L’attaquant des Blackhawks Chris Kunitz a été honoré avant la rencontre alors qu’il disputait un 1000e match en carrière dans la LNH.

The Associated Press