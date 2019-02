Comtois se fait plaisir contre son ancienne équipe et les Voltigeurs gagnent 4-1

VICTORIAVILLE, Qc — Maxime Comtois s’est fait plaisir contre son ancienne équipe, amassant trois points, et les Voltigeurs de Drummondville ont eu raison des Tigres de Victoriaville 4-1, vendredi soir, au Colisée Desjardins.

Comtois, qui a passé ses trois premières saisons dans la LHJMQ à Victoriaville, disputait un premier match cette saison contre les Tigres. Il a inscrit deux buts en plus de préparer celui de la victoire.

Comtois a donné le ton en faisant dévier le tir de Nicolas Beaudin après seulement trois minutes de jeu. Lors d’un avantage numérique à mi-chemin au premier vingt, Comtois a refilé le disque à Dawson Mercer, qui l’a ensuite remis à Joseph Veleno. Le choix de premier tour des Red Wings de Detroit a décoché un violent tir qui a doublé l’avance des Voltigeurs.

Pierre-Olivier Joseph a aussi trouvé le fond du filet pour la formation de Drummondville, qui n’a pas encaissé un revers en temps réglementaire à ses huit derniers matchs. Félix Lauzon a conclu l’affrontement avec deux assistances.

Anthony Poulin, lui aussi en supériorité numérique, avait réduit l’écart à un but, à 11:16 du dernier tiers. Les Tigres ont vu leur séquence de cinq matchs avec au moins un point être freinée.

La défensive des Voltigeurs a fait du bon travail devant le gardien Olivier Rodrigue, qui n’a eu qu’à réaliser 15 arrêts pour signer la victoire. Rodrigue mène le circuit Courteau à ce chapitre grâce à 32 gains cette saison.

Tristan Côté-Cazenave, qui connaît de bons moments en février, revendiquant une moyenne de buts alloués de 1,81 et un pourcentage d’arrêts de ,948, a bloqué 30 rondelles dans la défaite.

Olympiques 2 – Mooseheads 7

Raphaël Lavoie a sonné la charge avec quatre points, dont deux buts, et les Mooseheads de Halifax ont écrasé les Olympiques de Gatineau 7-2.

Lavoie, qui sera vraisemblablement un choix de première ronde lors du prochain repêchage de la LNH, a porté à huit sa séquence de matchs avec au moins un point.

Jake Ryczek et Antoine Morand ont contribué offensivement en amassant un but et deux mentions d’assistance chacun. Samuel Asselin, Samuel Dubé et Jared McIsaac ont enfilé l’aiguille à une reprise pour les Mooseheads, qui trônent au sommet de l’Association Est.

Giordano Finoro a fourni les deux réussites aux Olympiques, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs.

Alexis Gravel a connu une soirée de travail plutôt tranquille entre les poteaux des Mooseheads et il a effectué 18 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Creed Jones a senti le caoutchouc, bloquant 47 des 54 tirs dirigés vers le filet des Olympiques.

Océanic 7 – Foreurs 4

Jimmy Huntington a réussi un tour du chapeau et l’Océanic de Rimouski a vengé sa défaite de mercredi soir en battant les Foreurs de Val-d’Or 7-4.

Il s’agissait d’un deuxième tour du chapeau dans la LHJMQ pour Huntington. Ce dernier pourra remercier Alexis Lafrenière, qui a obtenu la mention d’aide primaire sur ses trois buts. Lafrenière a d’ailleurs rejoint l’attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda Peter Abbandonato au sommet des meilleurs pointeurs du circuit.

Dmitry Zavgorodniy a récolté deux buts et une assistance pour l’Océanic, qui avait vu sa séquence de 11 victoires s’arrêter mercredi, dans un revers de 2-1 aux mains des Foreurs. Olivier Garneau et D’Artagnan Joly ont aussi fait bouger les cordages.

David Noël, Marshall Lessard, Nicolas Ouellet et Alexandre Couture ont touché la cible pour la formation de Val-d’Or, qui tentait de rejoindre les Olympiques de Gatineau au cinquième échelon de l’Association Ouest.

Même s’il a donné quatre buts en 26 lancers, Tristan Bérubé a remporté un sixième départ de suite pour l’Océanic. Mathieu Marquis a fait face à 44 tirs, cédant six fois pour les Foreurs.

Titan 4 – Drakkar 11

Treize des 18 joueurs du Drakkar de Baie-Comeau ont amassé au moins un point et l’équipe de la Côte-Nord a servi une correction de 11-4 au Titan d’Acadie-Bathurst.

Le Drakkar, qui possède une des attaques les plus dévastatrices du circuit Courteau, a mis fin à une séquence de deux défaites et il s’est approché à deux points des Mooseheads de Halifax et du sommet de l’Association Est.

Christopher Benoit, Shawn Element et Yaroslav Alexeyev ont tous les trois marqué deux buts pour les vainqueurs. Pascal Corbeil, Ivan Chekhovich, Samuel L’Italien, Jordan Martel et Nathan Légaré ont joint la fête avec un but chacun.

William Champagne, par deux fois, Anderson MacDonald et Evan MacKinnon ont noirci la feuille de pointage pour le Titan, qui vit actuellement une série de 15 défaites.

Alex D’Orio a laissé son attaque faire tout le travail et il a stoppé 18 lancers. Mark Grametbauer a accordé cinq buts en 12 tirs et Tyriq Outen a alloué six buts en 24 lancers pour le Titan.

Wildcats 8 – Sea Dogs 1

Jakob Pelletier a amassé deux buts et une mention d’aide, propulsant les Wildcats de Moncton vers une victoire écrasante de 8-1 contre les Sea Dogs de Saint-Jean.

Pelletier, qui fait partie des espoirs à surveiller en vue du prochain repêchage de la LNH, a récolté au moins un point dans un sixième match de suite. Il a inscrit sept buts et 13 points lors de cette séquence.

Gabriel Sylvestre, Brady Pataki et Alexander Khovanov ont tous les trois obtenu un but et une assistance pour les Wildcats, qui ont gagné une quatrième partie consécutive. Jeremy McKenna, Dylan Seitz et Mika Cyr ont aussi marqué pour les visiteurs.

Filip Prikryl a assuré la timide réplique des Sea Dogs grâce à son neuvième but de la campagne. La formation de Saint-Jean a perdu ses quatre dernières sorties.

Francis Leclerc a repoussé 23 rondelles devant le filet des Wildcats. Mikhail Denisov a amorcé la rencontre pour les Sea Dogs et il a été remplacé après avoir alloué huit buts en 35 lancers. En relève, Zachary Bouthillier a été parfait devant sept tirs.

Screaming Eagles 4 – Armada 0

Kevin Mandolese a effectué 18 arrêts pour mener les Screaming Eagles du Cap-Breton vers une victoire facile de 4-0 contre l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Mandolese, qui est originaire de Blainville, a réussi un troisième blanchissage cette saison et il a gagné sept de ses huit derniers départs et 12 de ses 15 derniers.

Olivier Bourret, Isiah Campbell, Mitchell Balmas et Egor Sokolov ont fait scintiller la lumière rouge pour les Screaming Eagles, qui ont remporté leurs deux dernières sorties.

L’Armada s’est inclinée pour une quatrième fois de suite et elle occupe la septième position sur huit équipes dans l’Association Ouest.

À son premier départ en carrière dans la LHJMQ, Olivier Adam, 16 ans, a accordé quatre buts en 38 tirs devant la cage de l’Armada.

Remparts 2 – Saguenéens 3 (Prol.)

Artemi Kniazev a dénoué l’impasse en prolongation et les Saguenéens de Chicoutimi ont défait les Remparts de Québec 3-2.

En avantage numérique, Samuel Houde a glissé la rondelle derrière lui à Kniazev, qui a décoché un puissant tir sur réception qui a trompé la vigilance de Carmine-Anthony Pagliarulo.

Justin Ducharme et Jérémy Diotte ont également touché la cible pour les Saguenéens, qui ont signé une deuxième victoire consécutive.

Matthew Grouchy, qui a ajouté une aide, et Thomas Caron ont répliqué pour les Remparts. La troupe de Patrick Roy s’est inclinée au cours de ses quatre dernières parties.

Alexis Shank et Pagliarulo ont tous les deux reçu 28 lancers, mais c’est le gardien des Saguenéens qui a réalisé un arrêt de plus.

Cataractes 1 – Phoenix 4

Nathael Roy a amorcé une poussée de trois buts tard en troisième période et le Phoenix de Sherbrooke est venu à bout des Cataractes de Shawinigan par la marque de 4-1.

Malgré un bombardement en règle de 22 tirs, le Phoenix a dû attendre à la 16e minute du troisième engagement pour prendre les devants 2-1, quand Roy a complété une mise en scène de Taro Jentzsch et Bailey Peach.

Olivier Crête-Belzile a ouvert le pointage pour la troupe de Sherbrooke alors qu’Alex-Olivier Voyuer et Benjamin Tardif ont scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Jérémy Martin a permis aux Cataractes de créer l’égalité, au second tiers, mais les hommes de Daniel Renaud ont encaissé un deuxième revers de suite.

Le gardien recrue du Phoenix Thommy Monette a enregistré une neuvième victoire cette saison grâce à 18 arrêts. Les Cataractes sont restés dans la rencontre grâce à Justin Blanchette, qui a malgré tout subi la défaite après avoir stoppé 45 tirs.

La Presse canadienne