Beaucage enfile deux buts et les Huskies signent un 18e gain consécutif

ROUYN-NORANDA, Qc — Alex Beaucage a profité de deux avantages numériques en première période pour enfiler ses 33e et 34e réalisations de la saison et les Huskies de Rouyn-Noranda ont ajouté un chapitre à leur conte de fées en signant une 18e victoire en vertu d’un gain de 5-3 face à l’Océanic de Rimouski, samedi soir.

Louis-Filip Côté a inscrit le but gagnant en deuxième période, en plus d’amasser deux mentions d’aide. Rafaël Harvey-Pinard a lui aussi récolté un but, dans un filet désert, et deux aides. Patrik Hrehorcak a également sonné la charge pour les Huskies, qui dominent le classement général avec une récolte de 95 points en 55 matchs.

Samuel Harvey a pour sa part réalisé 32 arrêts dans la victoire.

Anthony Gagnon, Parker Bowman et Jimmy Huntington ont répliqué du côté de l’Océanic, qui a remporté huit de ses 10 derniers affrontements. Ellis Colten a quant à lui fait face à 35 lancers.

Alexis Lafrenière est devenu le meilleur pointeur du circuit Courteau, grâce à deux mentions d’assistance. L’attaquant a récolté 92 points, dont 32 buts, depuis le début de la campagne.

L’atmosphère était survoltée à l’aréna Iamgold de Rouyn-Noranda, à l’occasion de l’affrontement opposant les deux formations de l’heure dans la LHJMQ.

Beaucage a d’abord donné le ton à la rencontre en enfilant l’aiguille à 1:07 du premier engagement.

Le match a été interrompu de longues minutes, alors qu’il n’y avait que 1:45 de jouée en première période, en raison d’un trou dans la surface glacée, en zone centrale. Les deux équipes sont revenues au combat, après avoir bénéficié d’une période d’échauffement supplémentaire.

Beaucage a récidivé en fin de premier tiers, profitant une fois de plus de l’avantage d’un homme.

Bowman et Gagnon ont marqué à moins de deux minutes d’intervalle en période médiane, créant l’égalité.

Hrehorcak et Côté ont toutefois rétabli l’avance des Huskies pour de bon, avant le deuxième entracte.

Islanders 0 Mooseheads 3

Alexis Gravel a effectué 24 arrêts pour obtenir son troisième jeu blanc de la saison et les Mooseheads d’Halifax ont défait les Islanders de Charlottetown 3-0.

Il s’agissait d’une quatrième victoire consécutive pour les Mooseheads, qui occupent le premier rang de l’Association de l’Est.

Raphaël Lavoie a inscrit ses 28e et 29e buts de la saison en deuxième et troisième période, alors que Jared McIsaac a scellé la victoire en marquant dans un filet désert du côté des Mooseheads, qui ont remporté huit de leurs 10 derniers affrontements.

Les Islanders se sont quant à eux inclinés pour la septième fois en 10 rencontres.

Matthew Welsh a repoussé 29 des 31 tirs dirigés vers lui dans la défaite.

Remparts 2 Drakkar 4

Ethan Crossman et Thomas Éthier ont tous les deux profité de l’avantage d’un homme pour se porter à la marque, permettant au Drakkar de Baie-Comeau d’avoir le dessus 4-2 devant les Remparts de Québec.

Yan Aucoin et Christopher Benoit ont également sonné la charge du côté du Drakkar, qui a récolté une seconde victoire de suite.

Lucas Fitzpatrick a pour sa part stoppé 18 lancers dans la victoire.

Édouard St-Laurent a enfilé l’aiguille à deux reprises dans un intervalle de 19 secondes en troisième période, pour réduire l’écart 3-2, mais en vain pour les Remparts.

De l’autre côté de la patinoire, Kyle Jessiman a bloqué 42 rondelles.

Titan 0 Saguenéens 3

Daniel Moody a fermé la porte, devant 27 lancers, récoltant son deuxième jeu blanc en carrière et les Saguenéens de Chicoutimi ont blanchi le Titan d’Acadie-Bathurst 3-0.

Christophe Farmer a trompé la vigilance de Mark Grametbauer à deux reprises, en première et en troisième période, pour donner les devants 2-0 aux locaux. Zachary Lavigne a également touché la cible au troisième engagement.

Dans une cause perdante, Grametbauer a repoussé 39 lancers.

Olympiques 3 Wildcats 5

Jeremy McKenna a fait bouger les cordages à deux reprises en plus de se faire complice d’un but et les Wildcats de Moncton ont défait les Olympiques de Gatineau 5-3.

Avec 38 réalisations en 58 matchs depuis le début de la campagne, McKenna s’est hissé au troisième rang des buteurs du circuit Courteau. Jakob Pelletier et Jonathan Aspirot ont tous les deux inscrit un but et une aide, tandis que Jordan Spence, en avantage numérique, a également touché la cible pour les Wildcats.

Francis Leclerc a fait face à 18 lancers chez les locaux.

Giordano Finoro a fait mouche à deux reprises, dont une fois en avantage numérique, et Kieran Craig a complété la marque du côté des Olympiques. Rémi Poirier a pour sa part réalisé 35 arrêts.

Screaming Eagles 2 Voltigeurs 7

Maxime Comtois a complété un tour du chapeau, son quatrième depuis qu’il a réintégré les rangs de la LHJMQ, en plus de récolter deux aides et les Voltigeurs de Drummondville ont écrasé les Screaming Eagles du Cap-Breton 7-2.

Depuis son retour au sein du circuit Courteau en novembre dernier, Comtois a amassé 28 points, dont 17 buts, en 15 rencontres. Il compte notamment 12 points à ses trois derniers matchs.

Nicolas Guay a également noirci la feuille de pointage en récoltant six points, dont deux buts. Xavier Simoneau a ajouté un but et deux aides, alors que Gregor MacLeod a complété la marque du côté des Voltigeurs, qui présentent un dossier de 8-1-1 à leurs 10 dernières rencontres.

À l’autre bout de la patinoire, Olivier Rodrigue a fait face à 22 tirs.

Egor Sokolov a pour sa part inscrit un but et une aide pour les Screaming Eagles. Mathias Laferrière a lui aussi sonné la charge, alors que Kevin Mandolese a concédé sept buts en 28 lancers.

La Presse canadienne