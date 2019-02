Le releveur Aaron Loup accepte un contrat d’un an et 1,4 million $US des Padres

PEORIA, Ariz. — Le gaucher Aaron Loup a accepté une offre de contrat d’un an et 1,4 million $US des Padres de San Diego, une entente qui est assortie d’une année d’option pour 2020 laissée à la discrétion du club.

En vertu de l’annonce faite dimanche, Loup empochera 1,2 million $ cette saison. Les Padres pourront prolonger l’entente d’un an moyennant 2 millions $ pour 2020, ou encore racheter cette option pour 200 000 $.

Il pourrait également obtenir 800 000 $ de plus en bonus de performance, en fonction de ses présences au monticule.

Le vétéran âgé de 31 ans a présenté une moyenne de points mérités de 4,54 en 59 rencontres la saison dernière avec les Blue Jays de Toronto et les Phillies de Philadelphie, qui l’avaient acquis le 31 juillet. Il a aussi retiré 44 frappeurs sur des prises et offert 14 passes gratuites en 39 manches et deux tiers de travail.

Loup a entamé sa carrière dans les Ligues majeures avec les Blue Jays en 2012, et il a présenté une fiche de 12-20 avec une moyenne de 3,49 et six sauvetages en 378 présences au monticule étalées sur sept saisons.

Afin de lui faire une place, les Padres ont inscrit le nom du droitier Garrett Richards sur la liste des blessés pour 60 jours.

The Associated Press