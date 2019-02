Cinq moments marquants du match entre le Canadien et les Panthers

SUNRISE, Fla. — Voici cinq moments marquants du match disputé dimanche soir au BB&T Center entre le Canadien de Montréal et les Panthers de la Floride.

Domi relance le Canadien

Comme c’est arrivé souvent cette saison, Max Domi a sonné le réveil du Canadien en permettant à la formation montréalaise de couper à 2-1 l’avance des Panthers en première période. C’est Tomas Tatar qui a été a l’origine du 18e but de Domi en soutirant la rondelle à Mike Hoffman à l’intérieur de la zone des Panthers avant de la refiler à Domi qui a déjoué James Reimer grâce à un tir dans la partie supérieure droite.

Courte soirée de travail pour Niemi

Le gardien Antti Niemi n’avait pas joué depuis le 2 février, et il a semblé rouillé en première période au point de concéder trois buts sur seulement neuf tirs. S’il a particulièrement mal paru sur celui de Denis Malgin, il a été malchanceux lorsque le tir de Frank Vatrano, d’apparence peu dangereux, a dévié sur le bâton de Shea Weber avant de glisser entre les jambières de Niemi, moins d’une minute après le but de Domi. Ce but a mis fin à la soirée de Niemi.

Gallagher redonne vie au Tricolore

Malgré le fait que les Panthers eurent pris une avance de 3-1, le Canadien n’a pas plié les genoux et a montré sa capacité à rebondir. Moins de trois minutes après le but de Frank Vatrano, Brendan Gallacher a ramené le Tricolore à un seul but des Panthers en marquant son 23e de la saison, sans aide. Le combatif attaquant du Canadien s’est présenté sur le flanc droit et a déjoué James Reimer d’un bon tir des poignets dans la partie supérieure gauche du filet, du côté de la mitaine.

Un doublé de Domi créé l’égalité

Alors que le Canadien semblait être dans une situation précaire en milieu de première période, il est parvenu à ramener le match à la case de départ, grâce au deuxième du match de Max Domi. C’est Domi lui-même qui a amorcé la séquence en récupérant habilement la rondelle en zone centrale avant de se présenter à la ligne bleue des Panthers. Domi a glissé la rondelle à sa gauche où Mike Reilly l’a récupérée. Patient, le défenseur du Canadien a attendu que Domi se démarque de son couvreur pour lui remettre le disque que Domi a fait dévier tout juste au-dessus de la mitaine de James Reimer.

Un but remarquable

Tenus en échec à partir du moment où Antti Niemi a été retiré du match, les Panthers sont finalement sortis de leur torpeur vers la fin de la deuxième période pour briser l’égalité de 3-3. Et ils y sont parvenus grâce à un but d’Aleksander Barkov qui va meubler les bulletins de fin de soirée. Après que Keith Yandle eut effectué une passe vers la zone centrale, Barkov a battu de vitesse le défenseur Victor Mete et s’est présenté seul devant Carey Price. Alors qu’il a donné l’impression de vouloir glisser la rondelle du côté de son revers, Barkov, l’a plutôt ramenée vers lui, puis entre ses jambes, malgré le fait que Mete le harcelait, avant de la soulever par-dessus l’épaule droite du gardien du Canadien, qui s’était accroupi pour protéger la partie inférieur de son filet.

La Presse canadienne