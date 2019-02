Plusieurs items de la glorieuse carrière de Gehring bientôt vendus aux enchères

Bob Ellis savait ce qu’il voulait de la collection d’items ayant appartenu à Lou Gehrig de sa belle-mère chaque fois qu’elle lui a dit d’en piger un comme cadeau de la fête des Pères.

Il s’agissait d’une casquette portée par le frappeur de puissance des Yankees de New York et une balle signée par Ty Cobb, Babe Ruth, Tris Speaker et Eddie Collins, qui sont — comme Gherig — membres du Temple de la renommée.

«Je ne pourrai jamais porter la casquette: ma tête est trop grosse, a déclaré le résident du Connecticut à l’Associated Press. La balle est historique à mes yeux. Je sais que ces quatre frappeurs font partie des 20 meilleurs de l’histoire.»

La casquette et la balle font partie des items qu’Ellis et sa femme, Jill, ont reçus de la mère de cette dernière, Lareul Steigler, en 1998. La collection, qui comprend plusieurs photographies, divers documents signés, ainsi que des balles est maintenant en vente sur le site Heritage Auctions.

Steigler a reçu ses items de la mère de Lou Gehrig, Christina. Mme Steigler et son époux, George, étaient des amis de longue date de Christina Gehrig, alors que son conjoint, Heinrich, et elle vivaient dans la banlieue new-yorkaise de Mamaroneck.

Peu de temps après la mort de Heinrich Gehrig en 1946, Christina est allée habiter chez Steigler à Milford, au Connecticut, pendant quelques années. Quand elle est décédée, en 1954, elle a cédé une partie de sa collection d’items ayant appartenu à son fils aux Steigler.

Bob Ellis a marié Jill en 1964 et sa belle-mère lui a fait cadeau de la casquette et de la balle au fil des ans. Le reste des items se trouvaient dans un coffre-fort chez les Steigler. Après que George Steigler soit décédé, Jill a demandé à sa mère ce qu’elle souhaitait faire de cette collection.

En 1998, Laurel Steigler l’a ainsi divisée entre Jill et son frère Kenny, qui a vendu sa part en 2001, selon Bob Ellis. Le reste est demeuré dans le coffre-fort jusqu’à la mort de Laurel Steigler, en 2014. Celui-ci a alors été transféré à la résidence Ellis.

La collection est demeurée dans ce coffre jusqu’à il y a deux ans, alors que Jill et Bob se sont décidés à regarder ce qu’ils avaient obtenu. Ils ont alors découvert des lettres, des chèques signés, une copie d’un discours prononcé en 1930, des papiers d’enregistrement d’une voiture et plusieurs photographies.

Comme leurs enfants ne sont pas intéressés par ces items, Ellis a pensé à vendre la collection. C’est alors qu’il a contacté les gens de Heritage Auctions, qui ont déterminé la valeur de chaque item.

La casquette a été authentifiée par Mears, l’une des plus grandes compagnies en matière d’authentification d’items sportifs, et estimée à 200 000 $ US.

«C’est la casquette ayant appartenu à Gehrig en meilleure condition à se retrouver sur le marché, a déclaré Chris Ivy, directeur des enchères sportives de Heritage Auctions. Elle est en formidable condition. Elle ressemble à ce qu’elle devait ressembler quand Gehrig l’a portée dans les années 1930.»

La balle a été estimée à 20 000 $, tandis que les photographies valent de 100 à au moins 4000 $.

Ellis et sa femme donneront une partie des recettes de cette vente aux enchères à leurs deux enfants et trois petits-enfants.

«Pas question pour nous de faire des folies», a-t-il dit.

Gehrig a maintenu une moyenne de ,340 avec 493 circuits et 1995 points produits au cours de sa carrière de 17 saisons à New York, aidant l’équipe à remporter six Séries mondiales. Il a disputé 2130 matchs consécutifs, une marque abaissée par Cal Ripken fils en 1995. Il s’est retiré en 1939 en raison d’une sclérose latérale amyotrophique, plus tard nommée maladie de Lou-Gehrig. Il a été intronisé au Temple de la renommée la même année et est décédé en 1941.

Vin A. Cherwoo, The Associated Press