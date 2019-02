F1: Lewis Hamilton s’attend à être bousculé par Ferrari cette saison

BARCELONE, Espagne — La domination de la ‘Scuderia’ lors des deux premières journées d’essais hivernaux de Formule 1 a capté l’attention de Lewis Hamilton.

Sebastian Vettel et Charles Leclerc figurent parmi les pilotes les plus rapides depuis le début des essais en Espagne, tandis que leurs adversaires chez Mercedes, Valtteri Bottas et Hamilton, peinent à suivre le rythme.

Le Russe Daniil Kvyat a néanmoins surpris un peu tout le monde en réalisant le meilleur chrono vers la fin de la troisième journée d’essais hivernaux de Formule 1, mercredi.

Le pilote Toro Rosso, de retour en F1 cette saison, a complété le circuit Catalunya en une minute et 17,704 secondes, retranchant ainsi 58 millièmes de seconde au temps du nouveau pilote Alfa Romeo Kimi Raikkonen. Ce dernier fut d’ailleurs le pilote le plus sollicité avec un impressionnant total de 138 tours passés en piste — Kvyat a effectué 137 tours, et Vettel, 134.

Daniel Ricciardo (Renault) et Vettel furent les seuls autres pilotes à moins d’une seconde du temps de Kvyat, respectivement à 0,460 et 0,646.

«Ferrari est très, très forte en ce moment, a dit Hamilton, auteur du 12e temps, tout juste derrière Bottas. Comme vous avez pu le voir, ils tournent beaucoup et semblent avoir de meilleures composantes techniques que l’an dernier, ce qui signifie que le défi sera encore plus grand pour nous cette saison.»

Hamilton a décroché son cinquième championnat des pilotes l’an dernier, après avoir battu Vettel et Raikkonen au classement général.

«Ferrari a toujours l’air particulièrement forte, surtout depuis quelques années, donc il fallait s’en attendre, a commenté le Britannique. Nous continuons à suivre notre plan de match, à amasser des informations, afin que tout le monde soit mis à contribution (dans l’équipe).»

Il a ajouté qu’il était encore trop tôt pour être préoccupé par le rendement de l’écurie italienne.

«Il n’est pas encore temps de se concentrer sur les autres; nous laissons les autres faire leurs choses et nous nous occupons de suivre notre plan de match, afin de nous assurer que nous soyons meilleurs que jamais, que nous analysons les informations mieux que jamais auparavant et que nous, les pilotes, puissions transmettre nos constats en piste de manière plus précise que jamais.»

Certains observateurs craignaient que l’équipe Mercedes soit délogée cette saison puisqu’elle n’a pas été aussi efficace que Ferrari pour concevoir son nouvel aileron avant, qui doit répondre à de nouveaux critères établis cette saison par la F1. Max Verstappen, sur Red Bull — qui utilise un aileron avant semblable à celui de Mercedes —, s’est contenté du cinquième rang après avoir effectué 109 tours mercredi.

Le coéquipier de Lance Stroll chez Racing Point, Sergio Perez, n’a pu faire mieux que le 10e temps, à 2,398 secondes du meneur. Stroll sera de retour en piste jeudi, à l’occasion de la quatrième et dernière journée de ce premier bloc d’essais hivernaux.

D’autre part, l’équipe Williams, qui n’a pas pris part aux deux premières journées d’essais, a donné ses premiers coups de roue mercredi. La recrue George Russell n’a effectué que 23 tours en piste, et il a signé le 13e et dernier chrono en 1:25,625. La présence de l’écurie britannique en piste relève néanmoins de l’exploit puisque la voiture FW42 est arrivée au circuit aux petites heures du matin.

«C’est embarrassant de n’avoir pu emporter notre voiture au circuit comme toutes les autres équipes, surtout pour une équipe comme la nôtre qui a été en mesure de le faire chaque saison depuis une quarantaine d’années, a admis la directrice de Williams Claire Williams. Nous nous excusons.»

L’équipe Haas a connu son lot d’ennuis, mercredi. Ses voitures se sont immobilisées à trois reprises en piste — selon le site internet ‘f1.com’, citant des membres de l’écurie, un problème avec la bougie d’allumage serait à l’origine de ces mésaventures. Des analyses approfondies seront effectuées sur les voitures.

La saison de F1 se mettra en branle avec la présentation du Grand Prix d’Australie le 17 mars.

The Associated Press