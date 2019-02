Lafrenière dénoue l’impasse en fusillade et propulse l’Océanic vers la victoire

RIMOUSKI, Qc — Alexis Lafrenière a joué les héros en déjouant Olivier Rodrigue pour la deuxième fois de la soirée en tirs de barrage et l’Océanic de Rimouski a vaincu les Voltigeurs de Drummondville 4-3, jeudi.

Jimmy Huntington a lui aussi trouvé le fond du filet du côté de l’Océanic, en fusillade. Colten Ellis a quant à lui cédé devant Joseph Veleno en tirs de barrage.

Lafrenière avait permis aux locaux de prendre les devants 3-0 après 28:45 de jeu, grâce à un but en avantage numérique. En février, l’attaquant de l’Océanic, qui trône au sommet de pointeurs de la LHJMQ en vertu de ses 93 points, a récolté 18 points, dont six buts, à ses neuf derniers matchs.

La troupe de Serge Beausoleil a amorcé le match en force, récoltant deux buts en avantage numérique. Huntington, avec son 37e de la saison, et Cédric Paré, ont inscrit les deux premiers buts de l’Océanic, au cours des 20 premières minutes de jeu. Huntington a également orchestré le but de Lafrenière, alors que D’Artagnan Joly a obtenu deux mentions d’aide.

Les hommes de Steve Hartley n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot. Brandon Skubel a amorcé la remontée des Voltigeurs, en faisant mouche à 16:59 de la période médiane. Gregor MacLeod a par la suite fait bouger les cordages en supériorité numérique en début de troisième période, avant que Maxime Comtois égale le pointage, alors qu’il restait 1:50 à écouler.

Ellis a repoussé 36 des 39 lancers dirigés vers lui pour l’Océanic, tandis que son vis-à-vis, Rodrigue, a fait face à 25 lancers.

Drakkar 3 Saguenéens 4

Jérémy Diotte a joué aux héros en dénouant l’impasse, alors qu’il restait que 25 secondes à écouler en troisième période et les Saguenéens de Chicoutimi ont signé un quatrième gain consécutif en vertu d’une victoire de 4-3 aux dépens du Drakkar de Baie-Comeau.

Alors que les Saguenéens tiraient de l’arrière 3-2, Théo Rochette a trouvé le fond du filet, avec 56 secondes à faire au second engagement. Diotte a par la suite brisé l’égalité de justesse.

William Dufour, un but et deux aides, et Jérémy Groleau ont complété la marque du côté des Saguenéens, qui ont remporté six de leurs 10 dernières rencontres.

À l’autre bout de la patinoire, Alexis Shank a repoussé 22 rondelles.

Gabriel Fortier a récolté son 28e et son 29e but de la saison, alors que Pascal Corbeil a lui aussi trouvé le fond du filet pour le Drakkar, qui présente une fiche de cinq victoires à ses 10 dernières rencontres.

Alex D’Orio a alloué quatre buts en 34 tirs dans une cause perdante.

Islanders 5 Titan 3

Noah Laouuan a fait bouger les cordages à deux reprises et les Islanders de Charlottetown ont battu le Titan d’Acadie-Bathurst 5-3.

Laouuan a également récolté une mention d’aide. Lukas Cormier a pour sa part amassé un but et deux aides, tandis que Jordan Maher et Xavier Bernard ont complété la marque du côté des Islanders, qui ont remporté un deuxième match consécutif.

Matthew Welsh a effectué 22 arrêts pour les visiteurs.

Cole Rafuse a récolté un but et une mention d’assistance, tandis que Liam Léonard et Yan-Cédric Gaudreault ont également sonné la charge pour le Titan, qui a encaissé un 18e revers.

La troupe de Sylvain Couturier a perdu huit de ses 10 derniers matchs en temps réglementaire.

Mark Grametbauer a été remplacé devant le filet des locaux après avoir concédé deux buts en huit tirs. Tyriq Outen a bloqué 20 tirs par la suite.