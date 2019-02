Vingtième victoire de suite pour les Huskies, qui défont les Screaming Eagles

ROUYN-NORANDA, Qc — Félix Bibeau a récolté un but et trois aides et les Huskies de Rouyn-Noranda ont signé une 20e victoire de suite en battant les Screaming Eagles du Cap-Breton 7-5, vendredi soir, à l’Aréna Iamgold.

Les Huskies sont devenus la quatrième équipe de l’histoire de la LHJMQ à gagner au moins 20 matchs de suite lors d’une même saison. Le record du circuit appartient aux Éperviers de Sorel (25), établi lors de la saison 1973-74.

Les Huskies ont dépassé le cap des 100 points au classement pour une deuxième fois depuis que l’équipe évolue à Rouyn-Noranda et ils n’ont pas perdu à domicile depuis le 24 octobre, soit au cours de leurs 20 dernières sorties.

Malgré qu’ils aient décoché 60 tirs au but, les joueurs de Mario Pouliot ne l’ont pas eu facile pendant ce duel. Les Screaming Eagles, de lointains héritiers des Éperviers, ont effacé un retard de trois buts en première période et ils se sont approchés à un but d’écart à deux occasions. Bibeau a scellé l’issue de la partie dans un filet désert.

Joël Teasdale, par deux fois, Alexis Arsenault, William Cyr, Rafaël Harvey-Pinard et Alex Beaucage ont fait scintiller la lumière rouge pour l’équipe locale.

Egor Sokolov a marqué deux buts alors que Leon Gawanke, Derek Gentile et Mitchell Balmas en ont ajouté un chacun pour les Screaming Eagles, qui a subi une quatrième défaite d’affilée.

Samuel Harvey a contribué offensivement avec une assistance et il a alloué cinq buts en 35 lancers devant la cage des Huskies. Kevin Mandolese a fait sa part du travail du côté des Screaming Eagles et il a réalisé pas moins de 53 arrêts.

Remparts 2 – Océanic 4

Alexis Lafrenière a accentué son avance au sommet des meilleurs pointeurs de la LHJMQ et l’Océanic de Rimouski a doublé les Remparts de Québec 4-2.

Lafrenière a amassé un but et une mention d’assistance pour porter son total à 95 points, trois de plus que son plus proche poursuivant, l’attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda Peter Abbandonato.

Parker Bowman, Radim Salda et Anthony Gagnon ont aussi trouvé le fond du filet pour l’Océanic, qui a obtenu une deuxième victoire consécutive.

Andrew Coxhead et Brandon Frattaroli ont été les auteurs des buts des Remparts, qui semblent déjà assurés de la huitième place dans l’Association Est.

Tristan Bérubé n’a pas eu à faire de miracles entre les poteaux de l’Océanic et il a bloqué 20 tirs dans la victoire. Carmine-Anthony Pagliarulo a alloué trois buts en 27 tirs et il a perdu un quatrième départ de suite pour les Remparts.

Wildcats 3 – Tigres 0

Francis Leclerc a été parfait devant 24 tirs et les Wildcats de Moncton ont blanchi les Tigres de Victoriaville 3-0.

Leclerc a gagné six de ses sept derniers départs et il a enregistré un deuxième jeu blanc au cours de cette séquence. Il est une des principales raisons expliquant la remontée des Wildcats au classement de l’Association Est.

Jeremy McKenna, Jordan Spence et Aleksi Anttalainen ont fait bouger les cordages pour la formation de Moncton, qui se retrouve dans une lutte à quatre équipes pour la quatrième place de l’Est.

Les Tigres, qui sont quant à eux bien en selle au quatrième échelon de l’Association Ouest, ont vu leur série de deux victoires être freinée.

Tristan Côté-Cazenave a cédé trois fois en 28 lancers devant la cage des Tigres.

Phoenix 2 – Olympiques 5

Charles-Antoine Roy a enfilé l’aiguille à deux reprises, dont une fois en tir de pénalité, et les Olympiques de Gtineau ont eu raison du Phoenix de Sherbrooke 5-2.

Roy s’est vu décerner un tir de pénalité après avoir été accroché en désavantage numérique. Il a trompé la vigilance de Thommy Monette pour commencer une poussée de quatre buts des Olympiques.

Connor LePage, Pier-Olivier Roy et Giordano Finoro ont aussi noirci la feuille de pointage pour les hommes d’Éric Landry, qui ont gagné leurs deux derniers matchs.

Bobby Dow et Alex-Olivier Voyer ont assuré la réplique pour le Phoenix, qui ne devrait pas bouger du troisième échelon de l’Association Ouest au cours des prochaines semaines.

Le gardien recrue des Olympiques Rémi Poirier a donné confiance à ses coéquipiers stoppant 33 lancers, dont 17 au premier tiers. Monette a conclu la rencontre avec 26 arrêts pour le Phoenix.

Armada 6 – Titan 4

Antoine Demers a amorcé une poussée de cinq buts sans riposte de l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui a difficilement vaincu le Titan d’Acadie-Bathurst 6-4.

Alors que son équipe tirait de l’arrière 2-0 en première période, Demers a inscrit l’Armada au tableau indicateur et il s’est fait complice du but égalisateur, 64 secondes plus tard. Demers a terminé la rencontre avec deux buts et une aide.

Jasper Rannisto, Samuel Bolduc, à deux reprises, et Simon Pinard ont aussi touché la cible pour la formation des Basses-Laurentides, qui a mis fin à une série de six revers.

Cole Rafuse et Evan MacKinnon ont propulsé le Titan en avant alors que Jesse Sutton et Ian Smallwood ont réduit l’écart à un but au troisième vingt. La troupe d’Acadie-Bathurst n’a pas connu la victoire à ses 19 dernières sorties.

Brendan Cregan a signé un deuxième gain en quatre départs grâce à 28 arrêts pour l’Armada. Mark Grametbauer a tout fait pour mettre fin à la séquence d’insuccès du Titan, mais ses 31 arrêts ont été insuffisants.

Cataractes 3 – Foreurs 4

David Noël a enregistré un deuxième tour du chapeau dans la LHJMQ et les Foreurs de Val-d’Or ont défait les Cataractes de Shawinigan 4-3.

Noël a donné le ton en marquant les trois premiers buts de l’affrontement, dont deux en avantage numérique. Il s’agissait de son premier tour du chapeau depuis le 28 janvier 2017.

Jérémy Michel a marqué le but gagnant au début du troisième engagement et les Foreurs ont remporté une deuxième partie consécutive.

Mikael Robidoux, Jan Drozg et Anthony Imbeault ont répliqué pour les Cataractes, qui ont encaissé une cinquième défaite de suite. L’équipe de Shawinigan occupe le dernier rang de l’Association Ouest.

Jonathan Lemieux a gardé le fort pour les Foreurs et il a ajouté la victoire à sa fiche grâce à 26 arrêts. Son vis-à-vis chez les Cataractes, Justin Blanchette, a repoussé 24 des 28 rondelles dirigées vers lui.

La Presse canadienne