Les cinq moments marquants du match entre le Canadien et les Maple Leafs

TORONTO — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, samedi, au Scotiabank Arena.

Encore Shaw

Andrew Shaw semble aimer les matchs contre les Maple Leafs alors que l’attaquant du Canadien a marqué son troisième but en autant de parties contre la formation torontoise cette saison. Shaw a ouvert la marque après 8:07 de jeu. Il a dévié le tir de la pointe de Brett Kulak avant de s’y prendre à deux reprises pour pousser le retour dans l’objectif. Les Maple Leafs ont contesté le but, croyant que Shaw avait nui au travail du gardien Frederik Andersen, mais les officiels n’ont rien vu de suffisamment concret à la reprise pour annuler le but.

Petry en vedette

Le défenseur Jeff Petry a mis la table pour le deuxième but du Canadien, celui de Tomas Tatar à 12:44, puis a lui-même creusé l’écart à trois buts 68 secondes plus tard, en avantage numérique. Tatar a inscrit son 21e but de la saison après que Petry eut profité d’un revirement en zone neutre avant d’effectuer une belle passe transversale à son coéquipier. Petry a ensuite marqué son 11e but de la saison, quand il a profité de beaucoup de temps et d’espace et qu’il a décoché un tir des poignets précis dans le haut du filet du côté de la mitaine.

Les Leafs ne baissent pas les bras

Artturi Lehkonen a été puni tard en deuxième période et les Maple Leafs en ont profité pour revenir à un seul but du Canadien en marquant un deuxième but en avantage numérique au cours de l’engagement. Tyler Ennis a été le récipiendaire d’une belle passe transversale de Patrick Marleau et l’attaquant petit format a battu Carey Price en soulevant la rondelle par-dessus la jambière droite du gardien, avec 1:54 à faire.

Un bond favorable

Les Maple Leafs ont véritablement profité de l’avantage de la patinoire pour créer l’égalité, alors qu’un bond favorable de la bande a permis à William Nylander de créer l’égalité à 6:58 du dernier tiers. Patrick Marleau a remis la rondelle dans le territoire du Canadien et le disque a fait un bond étrange contre la bande avant de revenir vers l’enclave. Nylander passait par là et il a pu tirer dans une cage béante, alors que Carey Price s’était compromis pour aller récupérer la rondelle derrière son filet.

Hyman joue les héros

Alors que l’on se dirigeait vers une troisième prolongation en autant d’affrontements entre les deux équipes cette saison, Zach Hyman a permis aux Maple Leafs d’avoir le dernier mot. Carey Price n’a pas été en mesure de maîtriser un tir haut de Mitch Marner et Hyman a profité du retour pour pousser le disque dans l’ouverture. C’est seulement la deuxième fois que les Maple Leafs effacent un retard d’au moins trois buts avant de vaincre le Canadien en saison régulière. L’autre occasion est survenue le 26 mars 1969, quand les Maple Leafs avaient finalement gagné 6-4.

La Presse canadienne