Un cinquième gain de suite pour Chicoutimi: 4-3 en prolongation, à Victoriaville

ROUYN-NORANDA, Qc — Artemi Kniazev a marqué à 4:04 en prolongation et les Saguenéens de Chicoutimi ont défait les Tigres de Victoriaville 4-3, samedi.

Le Russe de 18 ans a bien manoeuvré au coeur de la zone, avant un tir fructueux des poignets.

Vladislav Kotkov (deux fois) et Jérémy Groleau ont réussi les autres buts des Saguenéens, qui méritaient un cinquième gain d’affilée.

Alexis Shank a fait 28 arrêts pour les Sags, qui restent dans la région en vue d’un match à Drummondville, dimanche.

Samy Paré, Egor Serdyuk et Mikhail Abramov ont répliqué pour les Tigres. Tristan Côté-Cazenave a stoppé 18 rondelles.

Les visiteurs ont marqué dès leur premier tir, à 2:26 au premier vingt. Kotkov a atteint le cap des 25 buts grâce à un tir sur réception, à partir de l’enclave.

En début de deuxième vingt, Paré a converti sur réception une passe d’Édouard Ouellet.

Les favoris de la foule ont ensuite pris l’avance grâce à un tir des poignets de Serdyuk, à peine deux minutes plus tard. Mais en milieu d’engagement, Kotkov a créé l’égalité avec un tir frappé du cercle droit.

Puis, à 12:47 au deuxième tiers, Groleau a de nouveau éteint le public en marquant à l’aide d’un tir frappé, tout de suite après une mise au jeu gagnée par les siens.

Abramov a toutefois nivelé le score en fin de période médiane, grâce à un tir des poignets.

En troisième période, les Saguenéens n’ont pas su profiter d’un cinq contre trois de 1:55. Ils allaient toutefois avoir le dernier mot, courtoisie de Kniazev.

Le Colisée Desjardins accueillait 2225 personnes. Victoriaville ne rejoue que vendredi à Moncton; ce sera le point de départ d’un séjour de trois matches dans les Maritimes.

Shawinigan 1 Rouyn-Noranda 8

Joël Teasdale et Alexis Arsenaut ont signé des doublés et les Huskies ont facilement vaincu les Cataractes, 8-1, inscrivant ainsi un 21e gain d’affilée. Noah Dobson a récolté quatre passes, une de plus que Peter Abbandonato.

Baie-Comeau 7 Sherbrooke 1

Gabriel Fortier a obtenu trois buts et une passe, aidant le Drakkar à dominer le Phoenix, 7-1. Baie-Comeau a enfilé cinq buts en deuxième période, dont les trois premiers en 1:58. Alex D’Orio a fait 16 arrêts, ne cédant que devant Samuel Poulin, au premier tiers. Poulin a créé l’impasse 1-1 mais 27 secondes plus tard, Ivan Chekhovich a redonné l’avance au Drakkar avec un 38e but.

Moncton 3 Drummondville 8

Maxime Comtois a réussi un tour du chapeau et les Voltigeurs ont malmené les Wildcats, 8-3. Dawson Mercer s’est approché à un but du cap des 30 filets, tandis que Brandon Skubel a fourni trois passes.

Blainville-Boisbriand 3 Charlottetown 1

Tyler Hylland a fourni un but et une passe, aidant l’Armada à l’emporter 3-1 contre les Islanders. Brendan Cregan, des visiteurs, s’est distingué avec 43 arrêts.

Saint John 1 Halifax 11

Keith Getson et Raphaël Lavoie ont marqué des doublés et les Mooseheads ont pulvérisé les Sea Dogs, 11-1. Halifax méritait un sixième gain d’affilée; les Sea Dogs perdaient un sixième match consécutif.

Cap-Breton 7 Val-d’Or 3

Shaun Miller et Mathias Laferrière ont compté deux fois chacun et les Screaming Eagles ont mis fin à une série de quatre défaites, infligeant un revers de 7-3 aux Foreurs. Laferrière a porté le score à 4-0 en complétant son doublé, obtenant son 25e but de la saison.

La Presse canadienne