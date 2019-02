Alexis Gravel réalise 22 arrêts et les Mooseheads blanchissent l’Armada 4-0

HALIFAX — Alexis Gravel a été parfait devant 22 tirs et les Mooseheads de Halifax ont blanchi l’Armada de Blainville-Boisbriand 4-0, dimanche, au Scotiabank Centre.

Gravel a enregistré un quatrième jeu blanc cette saison et un deuxième en autant de départs. Le gardien de 18 ans n’a rien donné à ses adversaires au cours des 139 dernières minutes et 28 secondes.

Les Mooseheads ont obtenu une septième victoire de suite et une 11e à leurs 12 dernières sorties pour garder à distance le Drakkar de Baie-Comeau. La troupe de Halifax détient une avance de quatre points au sommet du classement de l’Association Est.

Ben Higgins a récolté un but et une assistance et il a amassé cinq points à ses deux derniers matchs. Arnaud Durandeau, Keith Getson et Walter Flower ont aussi fait bouger les cordages pour les Mooseheads.

Les espoirs Raphaël Lavoie et Xavier Parent, disponibles au prochain repêchage de la LNH, ont tous les deux préparé le but de Getson.

L’Armada, qui tente de rejoindre les Foreurs de Val-d’Or au sixième rang de l’Association Ouest, a vu sa courte séquence de deux victoires prendre fin.

Brendan Cregan a tout tenté pour garder son équipe dans le match, bloquant 35 lancers, mais son attaque n’a pu le récompenser.

Saguenéens 0 – Voltigeurs 6

Maxime Comtois a marqué deux buts et plus d’ajouter une aide et les Voltigeurs de Drummondville ont écrasé les Saguenéens de Chicoutimi 6-0.

Comtois, qui ne disputait qu’une 19e partie cette saison, a inscrit ses 23e et 24e filets de la campagne. Il a fait scintiller la lumière rouge 15 fois lors de sa série de sept matchs avec au moins un but.

Pavel Koltygin a enfilé l’aiguille à deux occasions alors que Nicolas Guay et Joseph Veleno ont contribué offensivement avec un but chacun. Les Voltigeurs n’ont pas subi une défaite en temps réglementaire à leurs 13 dernières sorties et ils pourchassent les Huskies de Rouyn-Noranda pour le premier rang de l’Association Ouest.

Les Saguenéens avaient remporté leurs cinq derniers matchs, n’allouant que neuf buts pendant leur séquence de succès.

Olivier Rodrigue n’a eu besoin que de 22 arrêts pour un troisième blanchissage cette saison et une 35e victoire, ce qui constitue un sommet dans la LHJMQ. Daniel Moody a cédé six fois en 40 tirs devant la cage des Saguenéens.

Wildcats 4 – Océanic 3 (Prol.)

Jeremy McKenna a mis fin au débat dès la première minute de la prolongation et les Wildcats de Moncton ont eu raison de l’Océanic de Rimouski par la marque de 4-3.

McKenna a complété une mise en scène de ses coéquipiers Adam Capannelli et Jordan Spence pour réussir un 41e but cette saison, trois de moins que le meneur à ce chapitre, l’attaquant des Mooseheads de Halifax Samuel Asselin.

Jakob Pelletier, Dylan Seitz et Gabriel Sylvestre ont aussi trouvé le fond du filet pour les Wildcats, qui se retrouvent dans une triple égalité pour la troisième position de l’Association Est. Capannelli a conclu sa journée de travail avec trois assistances.

Jimmy Huntington, Dmitry Zavgorodniy et Radim Salda ont répliqué pour l’Océanic, qui est invaincu en temps réglementaire à ses trois dernières parties. Grâce à sa mention d’aide, Alexis Lafrenière a rejoint l’attaquant des Voltigeurs Joseph Veleno au sommet des pointeurs du circuit Courteau.

Le gardien recrue des Wildcats Charles-Antoine Lavallée a stoppé 22 des 25 rondelles dirigées vers lui dans la victoire. Colten Ellis a amorcé l’affrontement pour l’Océanic, mais il a été chassé après avoir permis trois buts en huit tirs. En relève, Tristan Bérubé a réalisé 18 arrêts.

Remparts 6 – Titan 5 (Prol.)

Philipp Kurashev a fermé les livres en enfilant l’aiguille après 55 secondes en prolongation et les Remparts de Québec ont infligé au Titan d’Acadie-Bathurst leur 20e revers de suite.

Kurashev a également amassé deux mentions d’aide. Pierrick Dubé a fait mouche à deux reprises, tandis que Sam Dunn a récolté un but et une mention d’assistance. Andrew Coxhead et Edouard St-Laurent ont complété la marque du côté des Remparts, qui n’ont remporté que trois de leurs 10 derniers matchs.

Carmine-Anthony Pagliarulo a repoussé 26 des 31 rondelles dirigées vers lui pour les visiteurs.

Anderson MacDonald, Cole Rafuse et Olivier Turan ont obtenu un but et une aide, alors que Liam Léonard et Mathieu Desgagnés ont aussi touché la cible pour le Titan, qui a inscrit trois buts en deuxième période pour niveler la marque.

Turan a profité d’un tir de punition en troisième pour remettre les compteurs à zéro et Rafuse a marqué alors qu’il restait que 1:02 à faire à la rencontre pour forcer la tenue d’une période supplémentaire.

Tyriq Outen a effectué 34 arrêts dans une cause perdante.

Sea Dogs 3 – Islanders 4 (Fus.)

Sullivan Sparkes a mis un terme au débat lorsqu’il a déjoué Zachary Bouthillier lors de la sixième ronde en fusillade pour permettre aux Islanders de Charlottetown de finalement avoir le dessus sur les Sea Dogs de Saint-Jean, 4-3.

Daniel Hardie, Brett Budgell et Nikita Alexandrov avaient également fait bouger les cordages du côté des Islanders en tirs de barrage. Maxim Cajkovic, Filip Prikryl et Jérémie Poirier ont fait scintiller la lumière des buts également lors des trois premières rondes de la fusillade, du côté des Sea Dogs.

Jordan Maher a récolté un but et une aide, alors que Hardie et Xavier Fortin ont touché la cible du côté des Islanders.

Matthew Welsh a fait face à 27 lancers devant la cage des Islanders.

Poirier, Prikryl, un but et une aide, et Jérémie Jacob ont sonné la charge du côté des Sea Dogs.

Dans la défaite, Bouthillier a toute de même bloqué 53 tirs.

Drakkar 4 – Olympiques 2

Xaver Bouchard a fait bouger les cordages à deux reprises, dont une fois en avantage numérique, et le Drakkar de Baie-Comeau a signé un second gain consécutif en vertu d’une victoire de 4-2 face aux Olympiques de Gatineau.

Nathan Légaré a inscrit son 40e but de la saison en plus de récolter une mention d’aide et Ethan Crossman a complété la marque pour le Drakkar, qui a remporté six de ses 10 dernières rencontres.

Lucas Fitzpatrick a repoussé 13 des 15 rondelles dirigées vers lui pour le Drakkar.

Charles-Antoine Roy a nivelé le pointage 42 secondes après que Légaré eut ouvert la marque, en première période. Mathieu Bizier a répliqué pour les Olympiques en fin de rencontre.

Creed Jones a été remplacé devant le filet des Olympiques après avoir concédé deux buts en 11 lancers en première période. Rémi Poirier a par la suite effectué 24 arrêts.

La Presse canadienne