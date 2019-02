Zavgorodniy tranche en prolongation et l’Océanic défait le Phoenix 3-2

RIMOUSKI, Qc — Dmitry Zavgorodniy a fait bouger les cordages après 3:01 de jeu en prolongation et l’Océanic de Rimouski a vaincu le Phoenix de Sherbrooke 3-2, mercredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Alexis Lafrenière a récolté un but et une aide, tandis que Jeffrey Durocher a aussi marqué en temps réglementaire pour l’Océanic (40-17-4), qui a récolté au moins un point dans un quatrième match de suite (3-0-1). Colten Ellis a stoppé 30 tirs.

Patrick Guay a réussi un doublé pour le Phoenix (34-23-3), qui a encaissé un troisième revers consécutif (0-2-1). Dakota Lund-Cornish a effectué 28 arrêts.

Guay a lancé le bal après 7:52 de jeu, mais Lafrenière a répliqué 49 secondes plus tard en marquant son 35e but de la campagne.

Durocher a ensuite donné les devants à l’Océanic en avantage numérique avant la fin du premier vingt.

Guay est revenu à la charge avec 4:12 à faire en deuxième période, lui aussi en avantage numérique.

Zavgorodniy a finalement joué les héros en surtemps.

L’Océanic a profité d’une de ses trois occasions en avantage numérique, tandis que le Phoenix a été 1-en-2.

Titan 1 Mooseheads 6

Arnaud Durandeau a récolté deux buts et deux aides, Alexis Gravel a effectué 17 arrêts et les Mooseheads de Halifax ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 6-1.

Benoît-Olivier Groulx a amassé un but et deux aides, tandis que Raphaël Lavoie et Joel Bishop ont inscrit chacun un but et une aide pour les Mooseheads (45-12-3), qui ont gagné un huitième match de suite. Samuel Asselin a été l’autre buteur de l’équipe.

Marc-André LeCouffe a fourni la timide réplique du Titan (7-48-5), qui a perdu ses 21 derniers matchs (0-17-4). Mark Grametbauer a cédé six fois contre 51 lancers.

La plus longue séquence de défaites en une saison dans l’histoire de la LHJMQ appartient aux Tigres de Victoriaville, quand ils avaient encaissé 28 revers consécutifs en 1990-91. La séquence en cours du Titan est la septième plus longue de l’histoire du circuit.

Huskies 4 Foreurs 1

Peter Abbandonato a inscrit un but et une aide, Zachary Emond a repoussé 21 tirs et les Huskies de Rouyn-Noranda ont gagné un 22e match de suite en battant les Foreurs de Val-d’Or 4-1.

Louis-Filip Côté, Tyler Hinam et Noah Dobson, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Huskies (52-7-1), qui ont égalé la troisième plus longue série de victoires de l’histoire de la LHJMQ lors d’une même saison. Les Sea Dogs de Saint-Jean avaient aussi remporté 22 rencontres de suite en 2009-10.

Le record du circuit est de 25 victoires d’affilée et a été établi par les Éperviers de Sorel lors de la campagne 1973-74.

Ivan Kozlov a privé Emond d’un blanchissage en le battant en avantage numérique avec 1:35 à jouer. Jonathan Lemieux a réalisé 38 arrêts devant le filet des Foreurs (21-34-5).

Cataractes 4 Saguenéens 6

Justin Ducharme a réussi un doublé, Alexis Shank a effectué 24 arrêts et les Saguenéens de Chicoutimi sont venus à bout des Cataractes de Shawinigan par la marque de 6-4.

Zachary Lavigne a amassé un but et une aide, tandis que Liam Murphy, Vladislav Kotkov et William Dufour ont aussi touché la cible pour les Saguenéens (32-21-7). Théo Rochette, Jérémy Fortin, Samuel Houde et Morgan Nauss ont chacun récolté deux aides.

Jan Drozg a fourni un but et deux aides, alors que Max-Antoine Melançon, Mavrik Bourque et Anthony Imbeault ont également fait bouger les cordages pour les Cataractes (14-42-4), qui ont encaissé un septième revers d’affilée. Justin Blanchette a accordé quatre buts sur 26 tirs en 31:54 de jeu avant d’être remplacé par Antoine Coulombe, qui a stoppé neuf des 10 tirs dirigés vers lui.