Alex D’Orio repousse 25 lancers et le Drakkar écrase les Saguenéens 5-0

BAIE-COMEAU, Qc — Jordan Martel et Yaroslav Alexeyev ont récolté chacun un but et une aide, Alex D’Orio a effectué 25 arrêts et le Drakkar de Baie-Comeau a vaincu les Saguenéens de Chicoutimi 5-0, jeudi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Ethan Crossman, Ivan Chekhovich et Christopher Benoit ont aussi touché la cible pour le Drakkar (43-14-3), qui a gagné un troisième match d’affilée. Gabriel Fortier et Samuel L’Italien ont amassé chacun deux aides.

Daniel Moody a cédé cinq fois sur 28 tirs devant le filet des Saguenéens (32-22-7).

Chekhovich et Martel ont donné le ton à la rencontre en marquant dans un intervalle de 21 secondes tôt en première période.

Alexeyev et Crossman sont revenus à la charge avant la fin du premier vingt, les deux en avantage numérique, aidant le Drakkar à mettre rapidement la victoire hors de la portée de leurs rivaux.

Benoit a complété la marque après 2:48 de jeu en troisième période, en marquant en infériorité numérique.

D’Orio s’est occupé du reste et il a ajouté un deuxième blanchissage à son dossier cette saison.

Le Drakkar a profité de deux de ses quatre occasions en avantage numérique, tandis que les Saguenéens ont été 0-en-5.

Sea Dogs 3 Screaming Eagles 10

Isiah Campbell a récolté quatre buts et deux aides, Shaun Miller a inscrit deux buts et deux aides et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont infligé une correction de 10-3 aux Sea Dogs de Saint-Jean.

Nathan Larose et Egor Sokolov ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Mitchell Balmas et Gabriel Proulx ont aussi touché la cible pour les Screaming Eagles (35-20-5). Kevin Mandolese a effectué 17 arrêts.

Maxim Cajkovic a inscrit les trois buts des Sea Dogs (12-43-5), qui ont encaissé un huitième revers de suite (0-7-1). Zachary Bouthillier a accordé 10 buts sur 48 lancers.

Olympiques 5 Armada 6

Tyler Hylland, Benjamin Corbeil et Simon Pinard ont amassé chacun un but et une aide et l’Armada de Blainville-Boisbriand a vaincu les Olympiques de Gatineau 6-5.

Antoine Demers, Cole Fraser et Miguel Tourigny ont aussi touché la cible pour l’Armada (22-37-2), qui a effacé un déficit de deux buts avant de gaspiller une avance de 4-2. Samuel Bolduc a récolté trois aides et Brendan Cregan a repoussé 21 tirs.

Du côté des Olympiques (22-33-5), Mathieu Bizier a marqué deux buts, Darien Kielb a amassé un but et deux aides, Giordano Finoro a récolté un but et une aide et Connor LePage a aussi fait bouger les cordages. Creed Jones a effectué 27 arrêts.

