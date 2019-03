Début à Québec de la 54e finale des Jeux du Québec qui durera jusqu’au 9 mars

QUÉBEC — La 54e finale des Jeux du Québec débute ce vendredi à Québec.

Plus de 3300 athlètes venus de 19 délégations présenteront jusqu’au 9 mars des compétitions de haut niveau dans 23 sports. Parmi ces sports qui seront présentés sur 16 sites de compétition figurent le hockey masculin et féminin, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le ski de fond et le ski alpin, la gymnastique, le plongeon, la boxe et le biathlon.

Des athlètes ont accepté de s’impliquer à différents niveaux pour inviter la population à participer comme bénévole. L’un d’eux est le fondeur québécois de réputation internationale Alex Harvey.

Le Centre des congrès de Québec se métamorphosera lors des Jeux du Québec en un immense village des athlètes car pour la première fois dans l’histoire des Jeux, tous les athlètes des 19 délégations vivront sous le même toit. Plusieurs salles seront transformées en dortoir et 50 douches ont été aménagées pour accommoder les athlètes et entraîneurs qui n’ont pas accès à des vestiaires sur les sites de compétition. Une immense cafétéria de même que des espaces de jeux, de divertissements et de relaxation ont aussi été prévus.

Plus de 2500 bénévoles seront à l’oeuvre pendant la durée de la finale; 230 remises de médailles auront lieu pour 1300 athlètes.

La cérémonie d’ouverture aura lieu ce vendredi à compter de 19h30 à la Place George-V à proximité du Centre des congrès de Québec. Les athlètes, leurs entraîneurs et leurs accompagnateurs défileront dans les rues de la ville. La cérémonie prévoit l’allumage de la flamme des Jeux, les discours du maire Régis Labeaume et des dignitaires, le prononcé du serment des athlètes et celui des officiels et des juges.

La soirée se terminera par un spectacle de MysterAct.

La cérémonie de clôture aura lieu au même endroit le 9 mars, dès 17h30. On y fera notamment l’annonce des performances par sport, la transmission du drapeau frangé or au représentant du milieu hôte de la prochaine finale des Jeux, à Laval en 2020, et le spectacle de clôture de MysterAct.

La Presse canadienne