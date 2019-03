Le Canada accède deux fois au podium aux Séries mondiales de plongeon

SAGAMIHARA, Japon — Les Québécoises Jennifer Abel et Melissa Citrini-Beaulieu ont amorcé les Séries mondiales de plongeon de la FINA avec une médaille d’argent pendant que leurs coéquipières Meaghan Benfeito et Caeli McKay méritaient le bronze, vendredi au Japon.

Abel, de Laval, et Citrini-Beaulieu, de Saint-Constant, ont terminé deuxièmes au trois mètres synchronisé grâce à une récolte de 302,97 points, tout juste devant les Australiennes Maddison Keeney et Anabelle Smith (301,83). Les Chinoises Timgmao Shi et Han Wang ont mérité l’or avec 330,00 points.

«C’a été une très longue entre-saison pour nous, a déclaré Abel. Habituellement, nous prenons part à beaucoup de compétitions et nous savons exactement où nous nous situons et ce que nous devons améliorer. Mais comme nous n’avons pas compétitionné depuis juin, je ne savais pas si les choses allaient bien. Je ne me sentais pas aussi bien qu’en ce moment, et c’était donc très difficile mentalement de gérer ça.»

Quant à Benfeito, de Montréal, et McKay, de Calgary, elle ont amassé 311,70 points lors de l’épreuve du 10 mètres synchronisé. Wei Lu et Jiaqi Zhang, deux autres Chinoises, ont terminé en première place avec 340,44 points, devant les Nord-Coréennes A Rim Kim et Mi Rae Kim (319,50).

«Cette année, nous nous sommes fixés l’objectif de nous concentrer uniquement sur nous, et je pense que c’est ce qui nous aide à réaliser de meilleures performances», a confié Benfeito.

Les Québécois Philippe Gagné, de Ville Mont-Royal, et François Imbeau-Dulac, de Saint-Lazare, se sont classés quatrièmes au trois mètres synchronisé.

La compétition se poursuit samedi.

La Presse canadienne