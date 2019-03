CALGARY — Les Flames de Calgary ont fait un voyage dans le passé vendredi, un jour avant que le chandail de Jarome Iginla soit retiré.

L’équipe rendra hommage à Iginla lors d’une cérémonie de 90 minutes avant le match entre les Flames et le Wild du Minnesota, samedi. Le no 12 d’Iginla rejoindra le 9 de Lanny McDonald et le 30 de Mike Vernon dans les hauteurs du Saddledome.

«C’est spécial d’être de retour, a dit Iginla, lors d’un dîner en son honneur, vendredi. Je risque d’être un peu émotif. C’est un moment particulier et je serai accompagné de ma famille et de mes amis.»

Âgé de 41 ans, Iginla a annoncé en juillet qu’il accrochait ses patins alors qu’il n’a pas été en mesure de se remettre complètement d’une opération à la hanche. Il a aussi été incapable de convaincre une équipe de lui donner un contrat la saison dernière.

Sa 20e et dernière saison dans la LNH remonte à 2016-17, quand il a porté les couleurs de l’Avalanche du Colorado et des Kings de Los Angeles. Même s’il a aussi passé du temps en fin de carrière avec les Penguins de Pittsburgh et les Bruins de Boston, c’est au cours de son séjour de 16 saisons avec les Flames qu’il s’est fait un nom dans la LNH.

Iginla détient de nombreux records d’équipe, incluant ceux pour les matchs disputés (1219), les buts (525), les points (1095) et les buts gagnants (83). Sa saison la plus productive est survenue en 2001-02, quand il a remporté le trophée Art-Ross en tant que meilleur pointeur du circuit avec 96 points. Il a aussi été finaliste pour le trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe, en 2001-02 et en 2003-04.

Iginla n’a jamais gagné la coupe Stanley. Il est passé le plus proche d’y arriver en 2003-04, quand les Flames ont perdu la finale en sept parties face au Lightning de Tampa Bay. Les partisans des Flames crient encore au vol, alors que les Flames croyaient avoir inscrit le but vainqueur en prolongation lors du sixième match.

«Nous sommes passés très près — à un but, a dit Iginla. Vous pensez à un tir, vous pensez au but (de Martin Gélinas) qui n’a pas compté. Vous pensez à ces choses-là. C’est du passé, mais c’était le sixième match, ici, en prolongation. Mais ça ne s’est pas produit.»

Le parcours du printemps 2004 demeure l’un de ses plus beaux souvenirs.

«L’énergie dans l’aréna était à un autre niveau, a raconté Iginla. Toute la ville nous encourageait.

«Il n’y a pas grand-chose qui a changé. J’ai l’impression que j’étais ici encore hier. Tout passe si rapidement.»

Iginla et son épouse, Kara, habitent maintenant Boston avec leurs trois enfants — Jade, 14 ans, Tij, 12 ans, et Joe, 10 ans — qui jouent tous au hockey. Il demeure impliqué dans le hockey en entraînant les équipes de ses fils.

«Je suis probablement un peu plus intense que je pensais l’être, a reconnu Iginla en échappant un rire. Mais j’aime ça et j’apprends beaucoup de choses.»

Iginla est heureux de pouvoir vivre son retour à Calgary avec ses enfants.

«Mes enfants adorent le hockey mineur et c’est spécial de revenir aussi rapidement après mon départ à la retraite, a dit Iginla. Il y a encore plusieurs visages familiers. Ça rend l’expérience encore plus spéciale.»

