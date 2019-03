Les cinq moments marquants du match entre le Canadien et les Rangers

NEW YORK — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Rangers de New York, vendredi, au Madison Square Garden.

Déviation parfaite

Les Rangers ont ouvert le pointage après 4:41 de jeu sur une séquence qui semblait inoffensive. Posté à la pointe gauche, le défenseur Brady Skjei a décoché un faible tir des poignets. Cependant, l’attaquant Vladislav Namestnikov, qui passait par là, a habilement dévié la rondelle, ne laissant aucune chance au gardien Carey Price.

Lehkonen se distingue

Même s’il n’avait pas marqué à ses 26 rencontres précédentes, l’attaquant Artturi Lehkonen a joué avec fougue et a connu une première période du tonnerre. Il s’est buté à Henrik Lundqvist en début de rencontre après qu’il eut contourné le filet, et un peu plus tard en déviant une passe du défenseur Brett Kulak. Lehkonen a également forcé l’attaquant des Rangers Chris Kreider à écoper une punition, quand il a provoqué un revirement en zone neutre.

Price brille

Les Rangers sont passés tout près de creuser l’écart à la fin d’un avantage numérique. Ryan Strome y est allé d’une passe transversale vers Vladislav Namestnikov, mais Carey Price a bien suivi le jeu et a réussi un arrêt spectaculaire avec sa jambière gauche.

Deux bonds favorables

Le Canadien a profité de deux bonds favorables pour renverser la vapeur en deuxième période. Tomas Tatar a d’abord été le premier à récupérer le disque après que le dégagement de Jordie Benn dans la zone des Rangers soit revenu vers le devant du filet. Tatar a ensuite rejoint Brendan Gallagher en pivotant et Gallagher a marqué son 28e but de la saison. Quelques minutes plus tard, Christian Folin a rejeté le disque dans la zone des Rangers et la rondelle a fait un bond étrange dans le coin de la patinoire avant de revenir directement vers le filet des Rangers. Henrik Lundqvist n’a pas été en mesure d’immobiliser le disque et Joel Armia en a profité pour le déjouer.

Chapeau Armia

Les Rangers ont rendu les choses intéressantes quand Brendan Lemieux a réduit l’écart avec 2:32 à faire, mais Joel Armia a fermé les livres en complétant un premier tour du chapeau dans la LNH, dans un filet désert. Le Finlandais est devenu le troisième joueur du Canadien à réussir un tour du chapeau en neuf jours, après Brendan Gallagher le 21 février et Andrew Shaw, mardi. Il totalise 10 buts en 40 parties cette saison, soit deux de moins que son sommet personnel de 12 établi la saison dernière en 79 matchs avec les Jets de Winnipeg.

