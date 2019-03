Gélinas-Beaulieu domine le 500 m aux Mondiaux toutes distances de Calgary

CALGARY — Le Québécois Antoine Gélinas-Beaulieu a établi un nouveau record personnel au 500 mètres masculin, samedi, lui permettant de dominer un peloton de 24 patineurs dans cette épreuve aux Championnats du monde de patinage de vitesse toutes distances.

L’athlète originaire de Sherbrooke a complété la distance en 35,53 secondes, retranchant ainsi 0,20 seconde au chrono du Hollandais Patrick Roest et 0,31 seconde au temps du Norvégien Sverre Lunde Pedersen.

Malgré son résultat au 500 m, Gélinas-Beaulieu est seulement 20e au cumulatif après avoir enregistré le 23e temps du 5000 m, en 6:43,35.

«Je n’aurais pu demander mieux au 500 m, a indiqué Gélinas-Beaulieu après sa course. Tout le travail que j’ai investi ces derniers mois pour améliorer ma vitesse et ma puissance a vraiment paru sur la glace aujourd’hui.»

L’autre Canadien en lice, Jordan Belchos, s’est contenté de la 21e place en 37,51 secondes au 500 m et de la huitième position au 5000 m, en 6:17,90. Le Torontois occupe le 16e rang du classement général après la première journée de compétition.

Par ailleurs, Ted-Jan Bloemen, de Calgary, a fini 19e au 500 m en 37,31 secondes et cinquième au 5000 m avec un temps de 6:13,20. Il est sixième au cumulatif après deux distances, avec 74,630 points.

Chez les dames, Isabelle Weidemann, d’Ottawa, a pris la troisième place du 3000 m en enregistrant un record personnel de 3:58,51. L’épreuve a été remportée par la Tchèque Martina Sablikova, qui en a profité pour établir un nouveau record du monde en 3:53,31. La Hollandaise Antoinette de Jong a terminé deuxième, à 4,94 secondes de Sablikova.

«Je me sentais vraiment forte aujourd’hui, a reconnu Weidemann. Je voulais être combative et voir ce que j’étais capable de faire, et je suis contente de la façon dont ç’a tourné. Je trouve ça tellement ‘cool’ de patiner à Calgary — c’est mon anneau favori dans le monde.»

Weidemann a également établi un record personnel au 500 m, ce qui lui a valu la 19e place avec un temps de 40,34 secondes. En vertu de son résultat au 3000 m, elle est pratiquement assurée de faire partie des huit patineuses qui se qualifieront pour le 5000 m dimanche.

Ivanie Blondin, d’Ottawa, est l’une des membres de l’équipe canadienne les mieux classées au cumulatif après deux distances, elle qui occupe le sixième rang avec 79,315 points. Ses chronos de 39,02 au 500 m et de 4:01,77 au 3000 m lui ont procuré les 10e et neuvième places, respectivement. Blondin a un retard de 6,21 points sur la meneuse, la Japonaise Miho Takagi, et elle visera une solide prestation au 1500 m, dimanche, afin de se qualifier pour le 5000 m.

Sa coéquipière Valérie Maltais, de Saguenay, a fini 10e du 3000 m en 4:03,20, et 21e du 500 m en 40,42 secondes. La Québécoise se retrouve 17e au classement général.

Dimanche, tous les athlètes prendront part au 1500 m, puis les huit meilleurs patineurs et patineuses au classement général participeront au 5000 et au 10 000 m, dans l’espoir d’être couronnés champion et championne du monde toutes distances. Les athlètes qui auront le plus petit total de points à l’issue des quatre épreuves décrocheront le titre.

