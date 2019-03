Sergeev et Kurashev marquent en fusillade et les Remparts battent le Drakkar 3-2

QUÉBEC — Carmine-Anthony Pagliarulo a mis fin à la rencontre en se dressant devant Nathan Légaré et les Remparts de Québec ont mis un terme à la série de quatre victoires du Drakkar de Baie-Comeau en le battant 3-2, dimanche, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Aleksei Sergeev et Philipp Kurashev ont fait bouger les cordages pour les Remparts pendant la séance de tirs de barrage. Pagliarulo a aussi frustré Yaroslav Alexeyev après avoir cédé devant Jordan Martel.

Sergeev a créé l’égalité avec 12 secondes à faire en temps réglementaire, alors que les Remparts ont effacé un retard de 2-0 avant de l’emporter.

Kurashev avait amorcé la remontée à mi-chemin en deuxième période et il a aussi récolté une aide sur le but de Sergeev.

Pagliarulo a effectué 33 arrêts lors des 65 minutes de jeu devant le filet des Remparts (26-24-12), dont six en prolongation.

Légaré et Christopher Benoit ont fait bouger les cordages en temps réglementaire pour le Drakkar (44-14-4). Alex D’Orio a repoussé 29 lancers avant la fusillade.

Tigres 7 Sea Dogs 2

Mikhail Abramov a accumulé deux buts et une aide, Tristan Côté-Cazenave a stoppé 25 tirs et les Tigres de Victoriaville ont écrasé les Sea Dogs de Saint-Jean 7-2.

Zackary Riel, Sean Larochelle, Mathieu Sévigny, Conor Frenette et Tyler Boivin ont aussi touché la cible pour les Tigres (28-30-5), qui ont récolté au moins un point dans un quatrième match de suite (3-0-1). Egor Sekolov a récolté trois aides et Olivier Mathieu, deux.

Aiden MacIntosh et Maxim Cajkovic ont répliqué pour les Sea Dogs (12-45-5), qui ont encaissé une 10e défaite d’affilée (0-9-1). Zachary Bouthillier a accordé sept buts sur 39 tirs avant de céder sa place à Tommy DaSilva. Ce dernier a repoussé les six tirs dirigés vers lui.

Wildcats 10 Screaming Eagles 3

Mika Cyr a réussi un tour du chapeau et les Wildcats de Moncton ont profité d’une poussée de six buts en première période pour filet vers une victoire de 10-3 face aux Screaming Eagles du Cap-Breton.

Elliot Desnoyers, Brady Pataki, Dylan Seitz, Jonathan Aspirot, Adam Capannelli, Charles-Antoine Giguère et Jacob Hudson ont marqué les autres buts des Wildcats (34-20-8). Francis Leclerc a effectué 24 arrêts.

Shaun Miller a marqué deux buts, tandis que Derek Gentile a aussi fait mouche pour les Screaming Eagles (36-21-5), qui avaient remporté leurs trois parties précédentes. Kevin Mandolese a accordé trois buts sur huit tirs en 8:39 de jeu avant de céder sa place à William Grimard. Ce dernier a ensuite cédé sept fois contre 27 lancers.

Cataractes 5 Océanic 7

Olivier Garneau a inscrit deux buts et une aide, Alexis Lafrenière a accumulé quatre aides et l’Océanic de Rimouski a vaincu les Cataractes de Shawinigan 7-5.

Grâce à sa récolte de quatre points, Lafrenière a franchi le plateau des 100 points cette saison. Âgé de seulement 17 ans, Lafrenière occupe le deuxième rang des pointeurs de la LHJMQ avec 103 points, un de moins que Peter Abbandonato, des Huskies de Rouyn-Noranda.

Jimmy Huntington a récolté un but et trois aides, tandis que D’Artagnan Joly et Jeffrey Durocher ont amassé chacun un but et une aide pour l’Océanic (42-17-4), qui a récolté au moins un point dans un sixième match de suite (5-0-1). Jordan Lepage et Radim Salda ont aussi touché la cible et Colten Ellis a effectué 23 arrêts.

Du côté des Cataractes (14-44-4), Jérémy Martin a réussi un doublé, alors que Xavier Bourgault a inscrit un but et une aide. Jérémy Manseau et Charles Beaudoin ont aussi fait bouger les cordages et Antoine Coulombe a stoppé 36 lancers.

Islanders 3 Olympiques 2 (prol.)

Lukas Cormier a créé l’égalité avec 55 secondes à faire en troisième période, puis a inscrit le but vainqueur après 2:29 de jeu en prolongation, aidant les Islanders de Charlottetown à vaincre les Olympiques de Gatineau 3-2.

Brendon Clavelle a aussi touché la cible pour les Islanders (35-20-7), tandis que Hunter Drew a récolté deux aides. Matthew Welsh a effectué 21 arrêts.

Giordano Ginoro et Metis Roelens ont répliqué pour les Olympiques (22-34-6), qui ont encaissé un quatrième revers consécutif (0-3-1). Rémi Poirier a repoussé 34 tirs.

Mooseheads 2 Foreurs 3

Jacob Gaucher a récolté un but et une aide, Mathieu Marquis a réalisé 48 arrêts et les Foreurs de Val-d’Or ont mis fin à une série de trois défaites en battant les Mooseheads de Halifax 3-2.

Ivan Kozlov et Maxence Guenette ont aussi marqué pour les Foreurs (22-35-5).

Keith Getson et Joel Bishop ont généré l’offensive des Mooseheads (45-14-3). Cole McLaren a stoppé 26 rondelles.

La Presse canadienne