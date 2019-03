Nimmo, Rosario et Bellinger ont de légères augmentations de salaire

NEW YORK — Brandon Nimmo et Ahmed Rosario ont obtenu de légères augmentations de salaire des Mets de New York, mardi.

Le contrat d’un an de Nimmo prévoit un salaire de 598 285 $ dans les ligues majeures et de 276 246 $ dans les mineures.

Le voltigeur a gagné 552 491 $ l’an dernier, quand il a frappé pour ,263, avec 17 circuits et 47 points produits.

L’accord de Rosario prévoit 575 500 $ dans les ligues majeures et 274 470 $ dans les mineures.

L’arrêt-court a offert une moyenne de ,256 la saison dernière avec neuf circuits, 51 points produits et 24 buts volés. Il a empoché 548 950 $.

Nimmo sera probablement admissible à l’arbitrage salarial après cette saison, un an avant Rosario.

Sur la côte Ouest, Cody Bellinger et les Dodgers de Los Angeles ont convenu d’un contrat d’un an de 605 000 $, soit 20 000 $ de plus qu’en 2018.

Choix unanime comme recrue de l’année dans la Nationale en 2017, le voltigeur et premier but a frappé pour ,260 l’an dernier, avec 25 circuits et 76 points produits.

Il y a deux ans, il a fourni une moyenne de ,267, avec 39 longues balles et 97 points produits.

Son salaire chuterait à 292 500 $ dans les ligues mineures.

The Associated Press