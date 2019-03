Alex Ovechkin amasse deux points et les Capitals battent les Flyers 5-3

PHILADELPHIE — Alex Ovechkin et Nicklas Backstrom ont amassé chacun un but et une aide et les Capitals de Washington ont filé vers une cinquième victoire de suite en venant à bout des Flyers de Philadelphie par la marque de 5-3, mercredi.

Ovechkin a mis la table pour le but de Tom Wilson après 5:55 de jeu, puis a marqué son 46e but de la saison à 2:32 du deuxième vingt, en avantage numérique, aidant les Capitals à se forger une avance de cinq buts.

Brett Connolly et Andre Burakovsky ont aussi touché la cible pour les Capitals, qui détiennent désormais deux points d’avance sur les Islanders de New York au sommet de la section Métropolitaine. Dmitry Orlov a récolté deux aides et Braden Holtby a repoussé 27 tirs.

Claude Giroux a accumulé un but et une aide, alors que Philippe Myers, avec son premier dans la LNH, et Scott Laughton ont aussi marqué pour les Flyers. Sean Couturier a été crédité de deux aides. Brian Elliott a accordé quatre buts sur 19 lancers en 24:18 de jeu avant de céder sa place à Cam Talbot, qui a repoussé 15 des 16 tirs dirigés vers lui.

Les Flyers sont restés à sept points du Canadien de Montréal et du dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’Association de l’Est.

La Presse canadienne