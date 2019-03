L’Américaine Sloane Stephens est éliminée au deuxième tour à Indian Wells

INDIAN WELLS, Calif. — L’Américaine Sloane Stephens a perdu 6-3, 6-0 en à peine plus d’une heure contre la Suissesse Stefanie Voegele, vendredi, lors du deuxième tour à Indian Wells.

Quatrième tête de série, Stephens a commis 32 fautes directes dans les conditions venteuses du désert du sud de la Californie. Voegele présente un dossier de 4-1 contre Stephens, championne des Internationaux des États-Unis en 2017.

La Roumaine et deuxième tête de série Simona Halep a pour sa part vaincu la Tchèque Barbora Strycova 6-2, 6-4. Les autres têtes de série ayant gagné leur match de deuxième tour vendredi sont l’Australienne Ashleigh Barty, no 12, l’Espagnole Garbine Muguruza, no 20, la Lettone Jelena Ostapenko, no 22, et la Chinoise Qiang Wang, no 18.

Stephens n’a pas été la seule tête de série à baisser pavillon chez les dames.

La Russe Daria Kasatkina, no 14 et finaliste l’an dernier, a perdu 6-2, 6-1 face à la Tchèque Marketa Vondrousova, la Française Caroline Garcia, no 19, a été battue 6-3, 3-6, 6-0 par l’Américaine Jennifer Brady, la Taïwanaise Su-Wei Hsieh s’est inclinée 6-0, 6-2 face à la Britannique Johanna Konta et la Roumaine Mihaela Buzarnescu a rendu les armes à la suite d’un revers de 6-2, 6-2 contre l’Australienne Daria Gavrilova.

Chez les hommes, dans des matchs de premier tour, l’Américain Steve Johnson a vaincu son compatriote Taylor Fritz 6-3, 6-3 et le Suisse Stan Wawrinka a eu le meilleur 6-7 (4), 6-3, 6-3 face au Britannique Daniel Evans. L’Espagnol Feliciano Lopez et le Polonais Hubert Hurkacz ont aussi franchi le premier tour.

The Associated Press