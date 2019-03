Benfeito décroche 2 médailles de bronze aux Séries mondiales de plongeon à Pékin

PÉKIN, Chine — Meaghan Benfeito a grimpé sur la troisième marche du podium à la tour de 10 m individuelle et synchro mixte avec Nathan Zsombor-Murray, samedi, aux Séries mondiales de plongeon de Pékin.

«C’est une très bonne journée, même si la semaine n’a pas été facile. Les juges ont été difficiles avec tout le monde et les pointages ne sont pas ce que nous pensions qu’ils seraient», a indiqué Benfeito, qui avait aussi récolté deux médailles la semaine dernière à Sagamihara, au Japon.

Benfeito, qui est âgée de 30 ans, a donc complété son week-end avec trois disques de bronze, après avoir aussi terminé au troisième rang à la tour de 10 m synchro avec l’Albertaine Caeli McKay, jeudi.

«C’est probablement mon meilleur début de saison en carrière, je n’ai manqué qu’un seul podium. Je suis super heureuse et j’ai hâte de retourner à la maison et de m’entraîner fort pour que ça se poursuive», a raconté la triple médaillée olympique.

L’épreuve individuelle a été dominée par les Chinoises Jiaqi Zhang et Quian Ren, qui ont respectivement amassé 400,05 et 371,20 points en finale. Benfeito a suivi avec une récolte de 336,40 points.

À la tour de 10 m synchro mixte, la Montréalaise et Zsombor-Murray sont passés à moins d’un point d’obtenir la médaille d’argent. Les Chinois Yajie Si et Junjie Lian ont été couronnés en vertu d’un pointage de 346,38 points, suivis dans l’ordre des Russes Nikita Shleikher et Iuliia Timoshinina à 301,26 et des Canadiens à 300,96.

Après la compétition, Zsombor-Murray, qui est âgé de seulement 15 ans, a indiqué qu’il avait apprécié les conseils de sa coéquipière, plus expérimentée.

«Elle me répétait de rester calme, concentré, d’exécuter les plongeons qu’on sait faire et de ne pas me remettre en question, a-t-il dit. Je suis définitivement plus motivé maintenant qu’on a compétitionné, qu’on a bien réussi et que je sais que je suis capable de gagner une médaille et de faire de mon mieux. Ça me donne confiance. J’ai très hâte de rentrer à la maison et de m’entraîner encore plus fort.»

L’équipe canadienne a donc quitté la Chine avec une médaille d’argent et cinq de bronze pour porter son total à 11 après deux étapes des Séries mondiales de plongeon.

Les plongeurs canadiens se prépareront maintenant en vue de la Coupe Canada, qui aura lieu du 4 au 7 avril à Calgary, et de la prochaine étape des Séries mondiales, qui se déroulera à Montréal du 26 au 28 avril.

La Presse canadienne