Angelique Kerber s’impose et domine au second tour à Indian Wells

INDIAN WELLS, Calif. — L’Allemande Angelique Kerber s’est imposée et a défait Yulia Putintseva 6-0, 6-2, samedi, lors du deuxième tour à Indian Wells.

Kerber n’a concédé que deux jeux à son adversaire, brisant son service en début de rencontre. L’Allemande a remporté les 10 premiers jeux du duel.

Kerber, huitième tête de série, a converti 93 pour cent de ses premiers services. Au troisième tour, elle affrontera la joueuse qualifiée Natalia Vikhlyantseva.

Aryna Sabalenka (no. 9), Anastasija Sevastova (no. 11), Anett Kontaveit (no. 21) et Lesia Tsurenko (no. 24) ont toutes accédé à la troisième ronde du tournoi.

Chez les hommes, Laslo Djere, classé 30e favori, a eu raison de Guido Andreozzi, 6-3, 6-4.

Plusieurs têtes de séries sont tombées au combat lors du quatrième jour du tournoi.

Borna Coric (no. 11) et Alex de Minaur (no. 23) ont plié l’échine du côté des hommes, tandis que Madison Keys (no. 17), Carla Suarez Navarro (no. 26) et Donna Vekic (no. 28), ont également été éliminées.

Les deux meilleurs joueurs des circuits de l’ATP et de la WTA, Novak Djokovic et Naomi Osaka, seront en action ce soir.

