Podium et globe de cristal pour les Canadiens Cassie Sharpe et Simon d’Artois

MAMMOTH LAKES, Calif. — La championne olympique en titre Cassie Sharpe a décroché la médaille d’or de l’épreuve de demi-lune en Coupe du monde de ski acrobatique, samedi, ce qui lui a permis de remporter le globe de cristal de la discipline.

Du côté des hommes, Simon d’Artois a remporté l’argent, mais ce fut suffisant pour aussi mettre la main sur le globe de cristal.

Meneuse au terme des qualifications, Sharpe a été impériale à sa deuxième descente en accumulant 95,60 points pour l’emporter avec éclat.

«La météo était un peu compliquée, mais tout le monde a travaillé fort. Avant ma deuxième descente, je savais que je n’étais pas en tête, peu importe ce que j’avais fait. Je me suis donc lancée sur la piste et j’ai essayé ma nouvelle figure que j’ai réalisée seulement deux fois auparavant. Je suis vraiment très, très heureuse», a-t-elle déclaré au terme de la finale.

Championne des Jeux de Pyeongchang en 2018 et vice-championne du monde en 2019, l’athlète de 26 ans originaire de Calgary a ainsi remporté une cinquième médaille de suite en Coupe du monde et une septième à ses huit dernières sorties sur le circuit, une séquence qui remonte à mars 2017. Plus tôt cette saison, Sharpe avait été médaillée d’argent à Copper Mountain et médaillée d’or chez elle, à Calgary.

«J’aime me mettre sous pression. C’est stressant, mais aussi tellement amusant, a mentionné Sharpe. Je suis arrivée ici ne m’attendant pas à remporter le globe, mais je ne voulais pas non plus baisser les bras. Si j’y parvenais alors tant mieux, mais sinon tant pis, car je ne voulais pas m’en faire à ce sujet.»

Seule autre Canadienne de la finale féminine, Rachael Karker a chuté à sa première descente et a conclu l’épreuve au quatrième rang grâce à une récolte de 79,40 points à sa deuxième descente. À sa première saison sur le circuit de la Coupe du monde, Karker a terminé au deuxième rang du classement général.

Chez les hommes, cinq Canadiens disputaient la finale. Après avoir dominé les qualifications, d’Artois, de North Vancouver, a décroché un cinquième podium de Coupe du monde en carrière en prenant le deuxième rang grâce à une imposante première descente en finale (93,80), devancé uniquement par l’Américain Birk Irving (95,20) dans la deuxième descente.

«Je n’arrive pas à y croire et je ne le réalise pas encore, a d’abord lancé s’Artois quand on lui a appris qu’il venait de mettre la main sur le titre de la saison. C’était une journée difficile et j’étais heureux de pouvoir compléter mes deux descentes. La concurrence était plutôt relevée encore aujourd’hui.»

Après avoir remporté une médaille de bronze à Calgary le mois dernier, Noah Bowman a pris le sixième rang en vertu d’une bonne première descente (77,80), devant son compatriote Evan Marineau qui, avec une septième place, a inscrit son meilleur classement à vie en Coupe du monde.

Cinquième dans les deux dernières étapes de Coupe du monde, Brendan Mackay de Calgary a pris le 11e rang. Participant à sa deuxième épreuve de Coupe du monde en carrière, Sascha Pedenko était de retour en finale où il a pris le 13e rang.

La Presse canadienne