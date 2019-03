Pelletier poursuit sa lancée et les Wildcats viennent à bout des Mooseheads

MONCTON, N.-B. — Jakob Pelletier a poursuivi sa séquence fructueuse en enfilant son 38e but de la saison et les Wildcats de Moncton sont venus à bout des Mooseheads d’Halifax, 3-2, samedi soir.

Grâce à cette victoire, les Wildcats, qui ont remporté six de leurs 10 derniers matchs, se sont approchés à un point des Screaming Eagles du Cap-Breton dans l’Association de l’Est.

Pelletier, qui compte 85 points en 61 rencontres jusqu’à présent, a amassé huit points, dont quatre buts, à ses six derniers matchs. Il a ouvert la marque en avantage numérique, à 6:55 du début de de l’affrontement, complétant un tic-tac-toe.

Jacob Hudson a par la suite doublé l’avance des siens, alors que les Wildcats profitaient une fois de plus de l’avantage d’un homme sur la glace. Jordan Spence a par la suite complété la marque, avec une aide de Hudson.

Samuel Asselin a complété la manoeuvre de Jake Ryczek, qui a bien failli marqué après avoir traversé la patinoire d’un bout à l’autre. Asselin a sauté sur le retour de son coéquipier pour déjouer Francis Leclerc, qui a fait face à 32 tirs.

Arnaud Durandeau a réduit l’écart 3-2 en avantage numérique au troisième engagement, mais ce fut trop peu trop tard pour les Mooseheads, qui ont encaissé un troisième revers en 10 matchs.

Foreurs 2 Océanic 3 (Fusillade)

Dmitry Zavgorodniy a dénoué l’impasse en déjouant Mathieu Marquis lors de la troisième ronde des tirs de barrage pour permettre à l’Océanic de l’emporter 3-2 devant les Foreurs de Val-d’Or.

Alexis Lafrenière a également trompé la vigilance de Marquis en fusillade. Ivan Kozlov a donné une chance aux Foreurs en marquant lors de la deuxième ronde.

Zavgorodniy avait ouvert la marque à 9:06 du premier engagement en inscrivant son 28e de la saison. Anthony Gagnon a complété la marque avec un but et une aide.

L’attaquant des Foreurs Peyton Hoyt a forcé la tenue d’une prolongation en nivelant la marque en avantage numérique, à 9:21 de la troisième période. Félix Boivin a touché la cible après 39 secondes en deuxième période.

Marquis a réalisé 41 arrêts pour les Foreurs, alors que son vis-à-vis, Tristan Bérubé, a repoussé 31 lancers.

Drakkar 5 Cataractes 2

Ethan Crossman a enfilé un but et une aide et le Drakkar de Baie-Comeau a enfilé cinq buts sans riposte pour défaire les Cataractes de Shawinigan 5-2.

Nathan Légaré a inscrit son 45e but de la campagne, ce qui le maintient au second rang des buteurs du circuit Courteau. Dylan L’Italien, Jordan Martel et Shawn Element ont complété la marque du côté du Drakkar, qui a signé une huitième victoire à ses 10 derniers matchs.

Lucas Fitzpatrick a repoussé 27 des 29 rondelles dirigées vers lui dans la victoire.

Jérémy Martin et Xavier Cormier ont répliqué chez les Cataractes, qui ont encaissé un 12e revers d’affilée.

À l’autre bout de la patinoire, Justin Blanchette a quant à lui cédé à cinq reprises sur 35 tirs.

Huskies 3 Phoenix 2

Joël Teasdale a enfilé son 40e but de la saison et les Huskies de Rouyn-Noranda ont retrouvé le chemin de la victoire défaisant le Phoenix 3-2.

Après avoir remporté 25 victoires d’affilée lors des dernières semaines avant de s’incliner face aux Voltigeurs de Drummondville vendredi soir, les hommes de Mario Pouliot se sont retroussés les manches.

Tyler Hinam et Félix Bibeau ont également touché la cible du côté des Huskies.

Zachary Emond a repoussé 36 des 38 lancers dirigés vers lui.

Benjamin Tardif a obtenu un but et une aide, alors que Bailey Peach a fait mouche, alors qu’il restait 46 secondes à faire au match.

Dakota Lund-Cornish a pour sa part réalisé 32 arrêts dans la défaite.

Islanders 3 Screaming Eagles 1

Zachary Beauregard a fait bouger les cordages en plus de récolter une mention d’aide pour aider les Islanders de Charlottetown à défaire les Screaming Eagles du Cap-Breton 3-1.

Alors que les Islanders tiraient de l’arrière 1-0 après 20 minutes de jeu, Hunter Drew a nivelé la marque avec sa 14e récolte de la saison. Nikita Alexandrov a également complété la marque dans un filet désert, alors qu’il ne restait que trois secondes.

Matthew Welsh a pour sa part effectué 28 arrêts pour les Islanders.

Derek Gentile a été l’auteur du seul but des Screaming Eagles, qui ont encaissé un sixième revers en 10 matchs.

Kevin Mandolese a pour sa part stoppé 23 lancers pour les locaux.

Remparts 2 Armada 3

Tyler Hylland a fait bouger les cordages à deux reprises pour mener l’Armada de Blainville-Boisbriand vers un gain de 3-2 face aux Remparts de Québec.

Hylland a d’abord inscrit son 20e but de la saison, avec 1:05 à écouler au deuxième engagement. Il a par la suite profité d’un avantage numérique pour porter la marque à 3-0. Frédéric Abraham avait ouvert la marque en deuxième période en désavantage numérique pour l’Armada.

Brendan Cregan s’est imposé à l’autre bout de la patinoire, repoussant 42 des 44 rondelles dirigées vers lui pour les locaux.

Nicolas Savoie et Édouard St-Laurent, en avantage numérique, ont répliqué chez les Remparts, inscrivant deux buts à un peu moins de deux minutes d’intervalle en troisième période.

Carmine-Anthony Pagliarulo a effectué 24 arrêts dans une cause perdante.

Saguenéens 7 Tigres 4

Vladislav Kotkov et Samuel Houde ont tous les deux amassé deux buts et une mention d’aide et les Saguenéens de Chicoutimi ont écrasé les Tigres de Victoriaville 7-4.

Zachary Lavigne, un but et une aide, Vincent Tremblay-Lapalme et Hendrix Lapierre ont également fait scintiller la lumière des buts du côté des Saguenéens.

Alexis Shank a réalisé 37 arrêts du côté des locaux.

Simon Lafrance a profité de l’indiscipline des Saguenéens pour enfiler deux buts en 1:30 d’intervalle. Egor Serdyuk et Samy Paré ont aussi trouvé le fond du filet.

Iacobo Fabio a fait face à 24 tirs, dont 20 en troisième période, dans la défaite.

La Presse canadienne