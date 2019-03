Après l’échec crève-coeur de samedi, l’Impact veut se concentrer sur le positif

MONTRÉAL — Une défaite crève-coeur dans un environnement hostile ne signifie pas qu’il faut tout recommencer à zéro, et c’est un peu le message qu’a voulu livrer Rémi Garde, mardi matin.

Quelque 72 heures plus tard, l’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal avait eu le temps de digérer le revers de 2-1 aux mains du Dynamo de Houston, samedi. Un échec survenu à la suite d’un but de Mauro Manotas concédé à la 86e minute de jeu.

«C’est toujours désagréable, car à cinq minutes près, tout bascule dans un jugement très négatif quand on perd un match, a noté Garde, avant de diriger la première séance d’entraînement de la semaine.

«Si on revient avec un point de Houston, on dit que c’est un très bon début de saison, et c’est ce que j’ai dit à la fin du match, a ajouté l’entraîneur-chef français. Il ne faut pas se contenter de cette défaite, il faut l’analyser. Il faut essayer d’en trouver les vraies raisons. Mais il ne faut pas tout effacer ce qui a été fait de bien depuis le début de la saison. Il faut s’appuyer dessus et retravailler, toujours. C’est la remise en question chaque semaine d’un footballeur.»

C’est aussi un peu le discours qu’a tenu le défenseur Zacharia Diallo devant les journalistes réunis au Centre Nutrilait.

«Je pense qu’on méritait une nulle mais voilà, au final, nous avons pris ce but-là. Il faut continuer de travailler, surtout pas se relâcher et rester mobilisé. Il faut rester fort et faire un bon résultat à Orlando (samedi)», a déclaré Diallo.

La défaite de samedi à Houston, une ville où l’Impact n’a jamais gagné depuis son entrée en MLS, a paru d’autant plus décevante que les joueurs se sentaient en confiance et plein d’entrain avant de s’envoler vers le Texas.

Toutefois, on a plutôt vu une formation peu énergique en début de match, même si elle a été la première à s’inscrire au score grâce à Saphir Taïder à la 34e minute.

«Nous avons manqué de dynamisme pratiquement tout le match, a corroboré Garde avant d’apporter un bémol.

«C’est un match très, très bizarre parce que je n’avais pas l’impression que les adversaires étaient en capacité de changer de rythme. La chaleur, l’humidité, le terrain qui était très sec, le ballon accrochait, a-t-il ensuite décrit. On a vu que les joueurs devaient le toucher deux ou trois fois avant de le maîtriser pour le mettre au sol. Tout ça a contribué à ralentir le jeu et, dès le début du match, on n’a pas senti qu’on était très en jambe.»

De son côté, Samuel Piette était d’avis que la formation montréalaise s’est mieux comportée en seconde demie mais qu’elle a peut-être été un peu trop imprudente.

«À la demie, nous en avons parlé, c’était 1-1 et le discours du coach a été ‘On est capable d’aller chercher les trois points, mais si jamais en fin de match on voit que ça se passe un peu moins bien, alors on referme et on va chercher le point’», a relaté le milieu de terrain de Le Gardeur.

«Personnellement, je trouve que nous avons mieux joué en deuxième demie, nous avons eu plus de maîtrise. Nous ne nous sommes pas nécessairement créé plus d’occasions mais je pense qu’on a vu que nous pouvions peut-être aller chercher ces trois points-là. Donc nous avons, peut-être pas mal géré le match, peut-être un peu trop poussé et nous nous sommes fait prendre à la fin sur un but. Nous aurions peut-être dû être un peu plus intelligent, refermer un peu plus, jouer un peu plus conservateur.»

Rumeurs étouffées

Avant de revenir sur la défaite contre Houston, Rémi Garde a été appelé à répondre aux rumeurs qui parlent de l’intérêt que porterait l’Olympique lyonnais à son endroit.

«De mon côté, je démens tout contact récent avec Lyon. J’ai plutôt le sentiment que c’est une information qui a été créée de toutes pièces. J’ai des contacts avec mes amis à Lyon, notamment Bruno Génésio sur son personnel et les joueurs pour les encourager avant le grand match de demain», a mentionné Garde en faisant allusion au duel contre le FC Barcelone en Ligue des Champions.

Alors qu’il s’affaire à préparer une équipe jour après jour pour le calendrier de la MLS, Garde dit ne pas être perturbé par pareilles rumeurs.

«Pas du tout. J’ai d’autres préoccupations en tant qu’entraîneur au lendemain d’un match où nous avons perdu, où nous n’avons pas eu la performance désirée, que de penser à des choses qui, je le répète, pour moi n’ont pas lieu d’être», a-t-il tranché.

Michel Lamarche, La Presse canadienne