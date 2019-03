Voici cinq moments marquants du match entre le Canadien et les Islanders

UNIONDALE, N.Y. — Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir au Nassau Coliseum entre le Canadien de Montréal et les Islanders de New York.

Les Islanders tourbillonnent encore et encore

Impliqués dans une lutte de tous les instants avec les Capitals de Washington et les Penguins de Pittsburgh au sommet de la section Métropolitaine, les joueurs des Islanders ont montré qu’ils étaient fin prêts pour amorcer le match, ce qui n’a pas nécessairement été le cas des hommes de Claude Julien. Pour rester dans le match, le Canadien a, une fois de plus, dû se tourner vers Carey Price en première période, tout particulièrement pendant la première moitié de l’engagement. Price s’est notamment montré solide face à Matt Martin et contre Anders Lee, qui ont pu décocher des tirs de qualité.

Des avantages numériques inertes

Après avoir dominé les huit premières minutes de jeu de la rencontre, les Islanders ont donné une chance au Canadien de se réveiller un peu lorsque Scott Mayfield a été pris en défaut pour obstruction à l’endroit de Phillip Danault. Jusque-là limité à trois tirs vers Tomas Greiss, le Canadien, qui croupît au dernier rang dans la LNH au chapitre de l’efficacité en avantage numérique, a obtenu un tir de qualité, celui du défenseur Shea Weber de la ligne bleue, que le gardien des Islanders a habilement stoppé. Deux minutes plus tard, ce fut au tour des Islanders de jouir d’un avantage d’un homme, gracieuseté de l’indiscipline d’Andrew Shaw. À leur tour, les Islanders ont décoché deux tirs vers Carey Price, dont un d’Anthony Beauvillier que le gardien du Tricolore a saisi de la mitaine.

Les Islanders frappent tôt en deuxième

Frustrés pendant les 20 premières minutes du match, malgré une domination de 15-9 au chapitre des tirs aux buts, les Islanders ont finalement solutionné le mystère Carey Price après seulement 80 secondes d’écoulées au deuxième vingt. Les défenseurs Jeff Petry et Brett Kulak ont été pris de court par l’échec-avant constant des attaquants des Islanders, de sorte que le Canadien s’est retrouvé coincé de longues secondes dans sa zone. Cette pression a éventuellement permis au défenseur Adam Pelech de récupérer une rondelle libre dans l’enclave et de battre Price à l’aide d’un bon tir des poignets dans la partie supérieure droite.

Un défenseur du Canadien riposte à un autre défenseur

Le Canadien a dû attendre jusque tard en deuxième période pour ramener les deux équipes à la case de départ. Comme Adam Pelech au début de l’engagement, Jordie Benn a inscrit son cinquième but de la saison, celui-là à l’aide d’un tir frappé de la ligne bleue qui s’est faufilé derrière Thomas Greiss, qui semblait avoir la vue voilée par la présence des défenseurs Pelech et Ryan Puloch, mais aussi par celle des attaquants Nate Thompson et Jordan Weal. Il ne restait que 1:50 au cadran quand Benn a trouvé le fond du filet.

Une fin en queue de poisson

Tout indiquait que le Canadien et les Islanders feraient un peu de temps supplémentaire, un scénario qui aurait au moins permis aux hommes de Claude Julien d’ajouter, au minimum, un point au classement. Mais une mésentente entre le défenseur Brett Kulak et l’attaquant Max Domi est venu sonner le glas du Tricolore, alors que Anders Lee a profité d’une échappée à deux contre un, et de la grande patience de Mathew Barzal pour enfiler son 25e but de la saison avec un peu moins de trois minutes à jouer au temps réglementaire.

La Presse canadienne