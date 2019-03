Les Huskies signent un 59e gain et établissent un nouveau record dans la LHJMQ

ROUYN-NORANDA, Qc — Les Huskies de Rouyn-Noranda sont passés à l’histoire samedi soir lorsqu’ils ont conclu leur calendrier régulier leur 59e victoire, un gain de 5-3 devant l’Armada de Blainville-Boisbriand, pour établir un nouveau record au sein du circuit Courteau.

La formation de Rouyn-Noranda avait auparavant égalé la marque de 58 gains en saison, record qu’elle partageait avec les Éperviers de Sorel, les Draveurs de Trois-Rivières, les Sea Dogs de Saint John et les Mooseheads de Halifax.

Alors qu’ils tiraient de l’arrière 2-0, les Huskies ont inscrit quatre buts sans riposte pour reprendre les rênes de la rencontre. Louis-Filip Côté a amorcé le bal grâce à un filet en avantage numérique en fin de première période. Tyler Hinam a par la suite nivelé la marque, après 32 secondes de jeu au second engagement.

Joël Teasdale a concrétisé la remontée des siens en faisant mouche à deux reprises, dont une fois en désavantage numérique. Il a ainsi amassé ses 42e et 43e réussites de la saison. Félix Bibeau a scellé la victoire grâce à un but dans un filet désert, avec neuf secondes à faire au troisième tiers.

Samuel Harvey a repoussé 33 des 36 rondelles dirigées vers lui. Le gardien des Huskies a terminé avec la meilleure moyenne de buts alloués (2,08) pour une seconde année consécutive, ce qui lui permet de mettre la main sur le Trophée Jacques-Plante. C’est le premier gardien depuis Ondrej Pavelec à remporter ce trophée deux ans d’affilée.

Antoine Rochon et Blake Richardson avaient donné les devants à l’Armada en enfilant l’aiguille à 24 secondes d’intervalle au premier engagement. Rochon a réduit l’écart 4-3 lorsqu’il a enfilé son deuxième but de la rencontre en troisième période.

Brendan Cregan s’est imposé et a réalisé 42 arrêts dans une cause perdante.

Screaming Eagles 4 Titan 2

Leon Gawanke a amassé un but et une aide pour aider les Screaming Eagles du Cap-Breton à battre le Titan d’Acadie-Bathurst 4-2.

Mathias Laferrière, Brooklyn Kalmikov et Nathan Larose ont également touché la cible du côté des Screaming Eagles, qui affronteront les Islanders de Charlottetown lors de la première ronde des séries éliminatoires.

William Grimard a pour sa part effectué 14 arrêts.

Anderson MacDonald et Mathieu Desgagnés ont répliqué pour le Titan d’Acadie-Bathurst, qui a été exclu du tournoi printanier après avoir remporté la Coupe du Président et la Coupe Memorial la saison dernière.

De l’autre côté de la patinoire, Mark Grametbauer a fait face à 37 lancers.

Phoenix 2 Voltigeurs 4

Maxime Comtois a enfilé ses 30e et 31e buts de la saison et les Voltigeurs de Drummondville ont inscrit trois buts sans riposte pour venir à bout du Phoenix de Sherbrooke, 4-2.

Comtois a également obtenu une mention d’aide. Nicolas Guay a amassé un but et deux mentions d’assistance, alors que Dawson Mercer a inscrit un but et une aide pour les Voltigeurs, qui se mesureront aux Olympiques de Gatineau lors du premier tour des séries éliminatoires.

Anthony Morrone a fait face à 23 lancers chez les Voltigeurs, qui ont conclu leur saison avec deux victoires d’affilée.

Samuel Poulin et Jérémy Rainville ont touché la cible du côté du Phoenix, qui amorcera les séries face à l’Armada de Blainville-Boisbriand. Dans la défaite, Dakota Lund-Cornish a stoppé 37 lancers.

Sea Dogs 4 Wildcats 6

Dylan Seitz a amassé un but et deux mentions d’aide pour aider les Wildcats de Moncton à conclure leur saison régulière avec deux victoires d’affilée en vertu d’un gain de 6-4 devant les Sea Dogs de Saint-Jean.

Gabriel Sylvestre, Tristan Dejong, Brady Pataki, Jakob Pelleter et Mika Cyr ont également sonné la charge pour les Wildcats, qui retrouveront le Drakkar de Baie-Comeau lors de la première ronde éliminatoire.

Mikhail Denisov a contribué à sa manière à la victoire des Wildcats, bloquant 27 des 33 rondelles dirigées vers lui.

William Poirier et Josh Lawrence ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide du côté des Sea Dogs, qui rateront les séries pour une deuxième saison consécutive. Nicholas Deakin-Poot et James White ont également enfilé l’aiguille.

Charles-Antoine Lavallée a réalisé 24 arrêts pour les Sea Dogs, qui ont conclu la saison avec un dossier de 1-7-2.

Islanders 3 Mooseheads 2 (fusillade)

Daniel Hardie a mis un terme au débat en inscrivant le seul but lors de la séance de tirs de barrage et les Islanders de Charlottetown ont conclu leur saison régulière sur la bonne note grâce à un gain de 3-2 devant les Mooseheads d’Halifax.

Keith Getson et Justin Barron ont permis aux Mooseheads de se procurer rapidement une avance de 2-0 an première période. Hunter Drew a toutefois réduit l’écart 2-1 en début de période médiane et Nikita Alexandrov a nivelé la marque, grâce à une aide de Hardie, à la fin du second engagement.

Alexis Gravel a multiplié les arrêts spectaculaires chez les Mooseheads et a repoussé 32 lancers, dont 21 en deuxième période, afin de donner une chance aux siens de l’emporter. Il a néanmoins été le seul des deux gardiens à céder en fusillade.

De l’autre côté, Matthew Welsh a effectué 31 arrêts pour les Islanders.

Océanic 4 Drakkar 1

Alexis Lafrenière a fait mouche pour récolter son 37e filet de la saison en plus de se faire complice d’un autre but et l’Océanic de Rimouski a défait le Drakkar de Baie-Comeau 4-1.

D’Artagnan Joly a lui aussi marqué un but et obtenu une mention d’assistance. Ludovic Soucy et Olivier Garneau ont eux aussi fait bouger les cordages pour l’Océanic, qui ont conclu leur calendrier régulier avec un dossier de 6-3-1. En séries éliminatoires, l’Océanic croisera d’abord le fer avec les Saguenéens de Chicoutimi.

Tristan Bérubé a réalisé 21 arrêts pour les visiteurs.

Christopher Benoit a été l’auteur du seul but du Drakkar, au premier engagement. Alex D’Orio a quant à lui stoppé 29 lancers. Il s’agissait d’une première défaite en temps réglementaire en 10 matchs pour le Drakkar.

Les hommes de Martin Bernard se mesureront à la formation de Moncton au premier tour des séries éliminatoires.

Saguenéens 6 Remparts 4

Liam Murphy et Vladislav Kotkov ont tous les deux enfilé deux buts pour guider les Saguenéens de Chicoutimi vers un gain de 6-4 devant les Remparts de Québec.

Félix-Antoine Marcotte et Hendrix Lapierre ont complété la marque pour les Saguenéens, qui ont signé un septième gain consécutif. Alexis Shank a aidé les siens en bloquant 28 tirs.

Luke Kutkevicius, un but et une aide, Philipp Kurashev, un but et deux mentions d’assistance, Thomas Caron et Pierrick Dubé ont répliqué du côté des Remparts, qui affronteront les Mooseheads d’Halifax au premier tour des séries éliminatoires.

Carmine-Anthony Pagliarulo a remplacé Kyle Jessiman après que celui-ci eut concédé un but en quatre lancers. Il a par la suite réalisé 16 arrêts.

Tigres 5 Cataractes 4 (prolongation)

Conor Frenette a dénoué l’impasse en enfilant l’aiguille à 1:22 de la période de prolongation pour permettre aux Tigres de Victoriaville de venir à bout des Cataractes de Shawinigan, 5-4.

Mikhail Abramov a fait bouger les cordages à deux reprises en plus d’obtenir une aide. Egor Serdyuk a amassé un but et deux mentions d’assistance, alors que Jordan Brière a complété la marque pour les Tigres, qui vont se mesurer aux Foreurs de Val-d’Or au premier tour éliminatoire.

Fabio Iacobo a fait 32 arrêts pour les visiteurs.

Mavrik Bourque a forcé la tenue d’une période de prolongation en marquant son second filet de la rencontre en avantage numérique, à 7:23 en troisième période. Il a également obtenu deux mentions d’aide. Jan Drogz, un but et deux aides, et Jérémy Martin ont eux aussi touché la cible pour les Cataractes, qui auront la tâche difficile face aux Huskies de Rouyn-Noranda, lors de la première ronde des séries éliminatoires.

Antoine Coulombe a amorcé la rencontre dans le filet des Cataractes et a été remplacé par Justin Blanchette après avoir cédé à quatre reprises en 16 lancers. Blanchette a par la suite accordé un but en 18 tirs.

Olympiques 4 Foreurs 6

Marshall Lessard et Nicolas Ouellet ont fait bouger les cordages à deux reprises pour aider les Foreurs de Val-d’Or à conclure la saison régulière avec une deuxième victoire d’affilée en vertu d’un gain de 6-4 devant les Olympiques de Gatineau.

Julien Tessier, un but et deux aides, et Ivan Kozlov ont aussi trouvé le fond du filet pour les Foreurs, qui vont amorcer le tournoi printanier face aux Tigres de Victoriaville.

Jonathan Lemieux a réalisé 20 arrêts dans la victoire.

Pier-Olivier Roy, David Aebischer et Metis Roelens ont chacun amassé un but et une aide, tandis que Kieran Craig a complété la marque pour les Olympiques, qui ont essuyé un quatrième revers de suite.

Creed Jones a pour sa part repoussé 38 lancers dans une cause perdante.

La Presse canadienne