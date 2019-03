En gagnant à Indian Wells, Andreescu a fait l’histoire du tennis canadien

MONTRÉAL — Le tennis au Canada a fait de belles avancées au cours des dernières années, mais en remportant le tournoi d’Indian Wells dimanche après-midi contre l’Allemande Angelique Kerber, Bianca Andreescu s’est hissée à un plateau qui n’avait encore jamais été atteint, en simple, dans l’histoire de ce sport au pays.

«Techniquement, dans le tennis moderne, c’est la plus grande victoire d’un joueur ou d’une joueuse canadienne», a affirmé Eugène Lapierre, directeur de la Coupe Rogers, en entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne lundi.

«Personne (au Canada) n’a gagné un tournoi du Grand Chelem et on ne comptait pas de joueurs ayant remporté un Masters 1000 (sur le circuit masculin) ni les tournois Premiers (sur le circuit féminin) en simple. On a eu Eugenie (Bouchard, en 2014) et Milos (Raonic, en 2016) en finale à Wimbledon, et il y a eu des victoires dans les Masters 500 et les Masters 250. Milos avait atteint la finale de la Coupe Rogers (en 2013) à Montréal contre Nadal mais n’avait pas gagné», a précisé Lapierre.

Un peu comme tous ceux qui ont été témoins de l’exploit d’Andreescu, Lapierre a été impressionné par le brio de l’Ontarienne de 18 ans. Il était d’ailleurs à Indian Wells en début de tournoi et a vu la victoire d’Andreescu contre Dominika Cibulkova en deux manches identiques de 6-2 au deuxième tour.

«Elle sait qu’elle peut se fier sur la puissance de ses coups. Mais ce qu’elle est capable de faire, en plus de ça, c’est de varier ses coups, d’arriver avec des coups de finesse, un amorti, une balle brossée pour faire reculer l’adversaire. Elle doit être vraiment très, très embêtante à jouer pour ses adversaires.»

Par ailleurs, Lapierre a aussi eu de bons mots pour un autre protégé de Tennis Canada, Sylvain Bruneau, l’entraîneur d’Andreescu. Il s’est notamment attardé sur le moment crucial du match, celui où Bruneau est descendu près du court au troisième set, alors que Kerber venait de briser le service de la Canadienne pour se donner une avance de 3-2.

«C’est un modèle de comment doit se comporter un entraîneur. C’était l’instinct du moment. Il la regardait dans les yeux et il se nourrissait de ce qu’elle lui disait. C’a été un beau moment parce que autant elle semblait démolie et ne plus avoir de moyens, autant elle a paru déterminée ensuite. Je pense qu’il l’a refocusée sur son désir de vaincre. C’était un bon travail d’équipe. C’est une chose de communiquer les bons messages, c’est une chose aussi de les écouter, de les entendre et de les mettre en application.»

La victoire d’Andreescu, qui s’ajoute aux performances de plus en plus convaincantes des trois meilleurs Canadiens au classement de l’ATP (Raonic, Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime), vient réconforter les dirigeants de Tennis Canada dans leur objectif ultime: celui d’accroître la pratique de ce sport au pays.

«Ça nous dit, quelque part, qu’on a dû faire de bons choix, de bons gestes. Il y en a plusieurs, au début, quand il y a eu Raonic et Eugenie Bouchard, qui nous disaient ‘Vous avez eu la chance d’avoir de bons athlètes, mais après ça, ça va être dur.’ Mais là, ça continue et on en voit d’autres derrière, déjà, des 13-14 ans, qui peuvent bien faire dans l’avenir. On ne sait jamais, c’est très fragile. Mais pour l’instant, le système fonctionne bien», a déclaré Lapierre.

«Et on va espérer que la roue tourne encore plus que ça, a-t-il enchaîné. Parce que l’idée première dans tout ça, c’est de populariser notre sport au Canada et de faire en sorte qu’il y a de plus en plus de Canadiens et de Canadiennes, et surtout des jeunes, qui sautent sur le terrain. D’avoir des vedettes comme ça, ça vient nourrir le mouvement. Si ta base s’élargit d’autant, on va avoir plus d’athlètes d’où choisir. Si ça peut nous aider à attirer beaucoup de monde, la prochaine étape sera d’avoir des endroits où les faire jouer 12 mois par année.»

Michel Lamarche, La Presse canadienne