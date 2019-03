Mike Trout aurait accepté un contrat de 12 ans et 430M$US des Angels

LOS ANGELES — Mike Trout aurait accepté un contrat de 12 ans d’une valeur d’environ 430 millions $US des Angels de Los Angeles mardi, selon la chaîne américaine ESPN.

L’équipe n’a toutefois pas confirmé l’information.

Trout deviendrait le premier joueur de l’histoire des Ligues majeures à ratifier une entente de plus de 400 millions $, surpassant le contrat de 13 saisons et 330 millions $ de Bryce Harper avec les Phillies de Philadelphie plus tôt ce mois-ci.

Le voltigeur âgé de 27 ans, le joueur par excellence de la Ligue américaine en 2014 et 2016, pouvait devenir joueur autonome à l’issue de la saison 2020. Ce pacte s’ajoutera aux deux saisons restantes à son contrat actuel de six ans et 144,5 millions $.

Trout, le 25e choix universel des Angels au repêchage des Ligues majeures en 2009, a aussi été nommé la recrue par excellence de la Ligue américaine en 2012. Il a pris part à sept matchs des étoiles, et remporté le titre du joueur par excellence du match des étoiles à deux reprises — en plus d’obtenir six Bâtons d’argent.

La Presse canadienne