Auger-Aliassime dispose de Lorenzi et atteint le tableau principal à Miami

MIAMI — Félix Auger-Aliassime a atteint le tableau principal du Masters de Miami, mercredi matin, après avoir aisément pris la mesure de l’Italien Paolo Lorenzi 7-6 (1), 6-2 au deuxième et dernier tour des qualifications.

Auger-Aliassime, la 57e raquette au monde, a notamment réussi 13 as et mis un terme à l’affrontement en une heure et 22 minutes. Il s’agissait du premier duel en carrière entre le Montréalais âgé de 18 ans et Lorenzi, 107e joueur au classement de l’ATP. Ce match avait été remis mardi en raison des intempéries qui ont sévi dans le secteur de Miami.

Chez les dames, la Canadienne Bianca Andreescu, qui a remporté le Masters d’Indian Wells dimanche dernier, entreprendra son parcours dans le tableau principal en soirée contre la Roumaine Irina-Camilia Begu.

Par ailleurs, Milos Raonic, 12e tête de série du tournoi, a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour du tableau principal. L’Ontarien y affrontera le vainqueur du duel entre l’Allemand Maximilian Marterer et l’Américain Taylor Fritz, qui aura lieu en fin de journée mercredi.

Pour sa part, Denis Shapovalov, la 20e tête de série, rencontrera au deuxième tour le gagnant d’un duel entre un qualifié et le Tunisien Malek Jaziri. L’Ontarien âgé de seulement 19 ans et son coéquipier indien Roha Bopanna affronteront aussi en double jeudi l’Américain Austin Krajicek et le Néo-Zélandais d’origine russe Artem Sitak.

Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, et sa partenaire chinoise Yifan Xu affronteront quant à elles jeudi au premier tour la Slovène Dalila Jakupovic et de la Russe Irina Khromacheva. Dabrowski et Xu sont les cinquièmes têtes de série du tournoi de double féminin.

La Presse canadienne