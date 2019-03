Dicaire fait une affaire personnelle son affrontement face à Tejada

MONTRÉAL — Tout le clan de Marie-Ève Dicaire s’est appliqué à la maintenir hors de sa zone de confort pendant son camp d’entraînement en vue de sa défense de titres des super-mi-moyennes de l’International Boxing Federation (IBF) face à Lina Tejada. Si bien que la boxeuse de Terrebonne en fait maintenant une affaire personnelle.

«Ça a été un camp très difficile, au cours duquel on m’a constamment fait sortir de ma zone de confort. On m’a fait porter les gants contre des filles beaucoup plus lourdes, qui ne me respectaient pas, qui fonçaient sur moi peu importe le nombre de coups que je leur donnais, a raconté Dicaire. On m’a vraiment déstabilisée. On changeait d’endroit tous les week-ends, j’ai fais trois séances de sparring par semaine.(…) Je me suis souvent demandé comment il se faisait que j’avais autant d’énergie, car je n’ai jamais enduré un si fort volume d’entraînement.»

Dicaire (14-0) effectuera une première défense de titre contre Tejada (12-5, 9 K.-O.), qui ne se bat que depuis peu chez les 154 livres. Mais la Dominicaine de 26 ans est dotée d’une bonne force de frappe. Elle a d’ailleurs prédis qu’elle passerait le K.-O. à son adversaire dès le troisième ou le quatrième round.

«Je pense qu’elle a pris ce camp très au sérieux, car c’est sa chance d’être championne du monde. Elle est cinquième aspirante. Je sais qu’elle est ici pour se battre, pour prendre ma ceinture.

«J’ai des consignes claires, des objectifs bien précis en tête. Moi, tout ce que je veux, c’est accomplir la tâche qu’on m’a demandée et réaliser mes objectifs. Mon équipe m’a dit que si je ne dominais pas ce combat, je ne méritais pas un combat d’unification. Alors j’en fais une affaire personnelle.»

Le clan Dicaire a voulu éviter tout relâchement dans l’esprit de celle qui a conquis son titre en décembre dernier, face à Chris Namus. Ces escapades à Québec, Ottawa et Toronto visaient à rappeler à Dicaire que les choses seront maintenant plus difficiles en raison de la ceinture qu’elle possède.

«Quand on devient champion, on a plus de moyens et c’est plus facile de se faciliter la vie, explique Dicaire. D’être à l’extérieur, dans des environnements pas toujours cinq étoiles, ça m’a permis de me concentrer sur la tâche à accomplir.

«On sait qu’elle sera là pour se battre du début à la fin et qu’elle ne peut pas se permettre de la complaisance. Elle sera là pour le coup de circuit et en boxe, un coup de poing peut tout changer. C’était important pour mon équipe de me mettre dans une situation où je devrai travailler jusqu’à la fin du combat.

«Au-delà du cardio, l’aspect technique de rester dans mon plan de match est important. Quand on est fatigué, on ne réfléchit pas de la même façon et on tombe dans le piège de son adversaire. Mon équipe s’est assurée que je ne sois pas dans cette situation et que je puisse trouver une solution à tout ce qu’elle me présentera.»

L’affrontement Dicaire-Tejada viendra couronner un gala de neuf combats présentés samedi après-midi, au Casino de Montréal, par Groupe Yvon Michel. Le nouveau protégé de Stéphan Larouche, le mi-lourd Wilfred Seyi (3-0, 3 K.-O.) sera également de la partie, comme le super moyen Shakeel Phinn (19-2-1, 13 K.-O.).

Frédéric Daigle, La Presse canadienne