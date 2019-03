Les Mets concluent une entente de 5 ans et 137,5 millions $ avec deGrom

NEW YORK — Le lauréat du trophée Cy Young dans la Ligue nationale, Jacob deGrom, aurait conclu une entente de cinq ans et 137,5 millions $US avec les Mets de New York, a révélé une personne au fait des négociations à l’Associated Press. Ce pacte lui garantirait 120,5 millions $ supplémentaires étalés sur quatre saisons.

Cette personne a requis l’anonymat mardi pour discuter avec l’AP puisque l’entente est conditionnelle à un examen médical.

Les Mets et deGrom avaient ratifié en janvier dernier un contrat d’un an et 17 millions $, ce qui signifie qu’il aurait pu tester le marché des joueurs autonomes après la saison 2020.

Il empocherait un bonus à la signature de 10 millions $, recevrait un salaire de 7 millions $ cette saison et obtiendrait 23 millions $ pour 2020. Son salaire passerait ensuite à 33,5 millions $ en 2021 et 2022, et à 30,5 millions $ en 2023. Les Mets disposeraient aussi d’une année d’option moyennant 32,5 millions $ pour 2024.

DeGrom aurait également l’opportunité de rompre l’entente et de devenir un joueur autonome après la saison 2022.

Le droitier, qui fêtera son 31e anniversaire en juin, a présenté une moyenne de points mérités de 1,70 la saison dernière, bien que sa fiche était de 10-9. Il a accordé trois points ou moins pendant 29 départs consécutifs en fin de saison, mais les Mets ont compilé un dossier de 11-18 pendant cette séquence.

DeGrom présente une fiche de 55-41 et une moyenne de 2,67 en cinq saisons dans les Ligues majeures.

The Associated Press