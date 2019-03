Voit cogne un circuit de trois points et les Yankees battent les Orioles, 7-2

Orioles 2 Yankees 7

Le frappeur de choix Luke Voit a cogné un circuit de trois points dès la première manche, menant les Yankees de New York vers un gain de 7-2 aux dépens des Orioles de Baltimore. Aaron Judge a cogné deux simples et a soutiré deux buts sur balles, marquant trois fois. Andrew Cashner a peiné en quatre manches, allouant six points et quatre buts sur balles.

Cards 4 Brewers 5

Christian Yelich a claqué un circuit de trois points et les Brewers de Milwaukee ont défait les Cardinals de St. Louis, 5-4. Yelich a donné l’avance 4-3 aux Brasseurs en troisième, envoyant la balle au-delà du champ centre. Mike Moustakas et Jhoulys Chacin ont aussi frappé la longue balle pour les vainqueurs. Josh Hader a récolté le sauvetage. Le dernier retrait a été Lorenzo Cain privant Jose Martinez d’un circuit avec un catch spectaculaire, au champ centre. Du côté de St. Louis, les deux circuits de Kolten Wong n’ont pas suffi, pas plus que celui de Harrison Bader. Miles Mikolas a donné cinq points en autant de manches.

Braves 4 Phillies 10

Andrew McCutchen a frappé un circuit en première manche et les Phillies de Philadelphie ont malmené les Braves d’Atlanta, 10-4. Rhys Hoskins a claqué un grand chelem et Maikel Franco un circuit de trois points. Aaron Nola a donné un point et deux coups sûrs en six manches, retirant huit retraits au bâton. Nola a toutefois permis cinq buts sur balles. À ses débuts officiels dans son nouvel uniforme, Bryce Harper a été limité à un point marqué (0 en 3, un but sur balles et deux retraits au bâton).

