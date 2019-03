Les Islanders marquent deux buts en fin de 3e période et battent les Jets 5-4

WINNIPEG — Casey Cizikas et Jordan Eberle ont touché la cible dans un intervalle de 33 secondes dans les deux dernières minutes de jeu en troisième période et les Islanders de New York ont défait les Jets de Winnipeg 5-4, jeudi.

Cizikas a créé l’égalité avec 1:46 à faire, puis Eberle a inscrit son deuxième but de la rencontre avec 1:13 à écouler au cadran.

Eberle a aussi récolté une aide et Ryan Pulock, trois. Mathew Barzal a mis fin à une disette de 19 parties en marquant son 11e but de la saison et Anders Lee a aussi fait mouche pour les Islanders, qui détiennent deux points d’avance sur les Penguins de Pittsburgh au deuxième rang de la section Métropolitaine.

Robin Lehner a repoussé 33 tirs devant le filet des Islanders.

Adam Lowry a accumulé deux buts et une aide, tandis que Brandon Tanev a inscrit un but et deux aides pour les Jets, qui occupent toujours le premier rang de la section Centrale. Mark Scheifele a marqué son 36e but de la saison, alors que Nathan Beaulieu et Jacob Trouba ont amassé chacun deux aides.

Connor Hellebuyck a effectué 39 arrêts.

La Presse canadienne