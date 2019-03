Pour la 1re fois, la MLB a compté 100 joueurs dominicains en début de saison

NEW YORK — Il y avait plus de 100 Dominicains au premier jour des activités dans le Baseball majeur. C’est la première fois qu’un pays autre que les États-Unis atteint ce plateau.

Le Baseball majeur a indiqué vendredi que 251 des 882 joueurs inscrits à la formation du jour 1 de la saison — incluant les listes des blessés et les joueurs provisoirement suspendus — sont nés à l’extérieur des États-Unis. Parmi ceux-là, 102 proviennent de la République dominicaine, soit 11,6 pour cent.

L’an dernier, 99 joueurs sur 849 provenaient de la République dominicaine, soit 11,7 pour cent, un record.

Le grand total de joueurs internationaux est le troisième plus élevé de l’histoire, après 259 en 2017 et 254 la saison dernière. Cet aux de 28,5 pour cent est légèrement moins élevé que celui de 29 pour cent de 2018 et le cinquième plus haut de l’histoire. Le record est de 29,8 pour cent, en 2017.

Le Venezuela est le deuxième pays le plus représenté avec 68 joueurs. Suivent Cuba (19); Porto Rico (18); le Mexique (huit); le Japon et le Canada (six); Curaçao et la Corée du Sud (cinq); ainsi que la Colombie (quatre).

Aruba, l’Australie, le Brésil, l’Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, le Nicaragua, le Panama, Taïwan et les Îles vierges américaines comptent tous un représentant dans la MLB.

Les Twins du Minnesota et les Pirates de Pittsburgh sont les deux équipes dotées du plus grand nombre de joueurs internationaux avec 14 chacune. Les White Sox de Chicago (13), ainsi que les Marlins de Miami et les Rays de Tampa Bay (11) suivent.

The Associated Press