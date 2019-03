Les Huskies viennent à bout des Cataractes 7-3 et mènent la série 3-2

SHAWINIGAN, Qc — Rafaël Harvey-Pinard a inscrit trois buts, Peter Abbandonato a accumulé quatre aides et les Huskies de Rouyn-Noranda ont défait les Cataractes de Shawinigan 7-3, vendredi, dans le cinquième match de leur série de premier tour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les Huskies mènent la série 3-2.

Félix Bibeau a récolté un but et deux aides, tandis que Joël Teasdale a été crédité d’un but et une aide pour les Huskies. Louis-Filip Côté et Patrik Hrehorcak ont aussi touché la cible et Samuel Harvey a stoppé 18 tirs.

Jan Drozg a marqué les trois buts des Cataractes. Justin Blanchette a accordé six buts sur 36 tirs en 45:30 de jeu avant de céder sa place à Antoine Coulombe. Ce dernier a repoussé sept des huit tirs dirigés vers lui.

Une mêlée a éclaté avec 2:20 à faire à la rencontre. Les attaquants des Cataractes Mikael Robidoux et Jérémy Manseau, ainsi que l’ailier des Huskies Tommy Beaudoin ont reçu des inconduites pour comportement non sportif.

Drakkar 5 Wildcats 2

Ivan Chekhovich a réussi un doublé, Alex D’Orio a stoppé 39 tirs et le Drakkar de Baie-Comeau a défait les Wildcats de Moncton 5-2.

Le Drakkar mène la série 3-2.

Ethan Crossman a récolté un but et une aide, tandis que Shawn Element et Yaroslav Alexeyev ont également touché la cible pour le Drakkar. Pascal Corbeil a accumulé trois aides.

Adam Capannelli et Alexander Khovanov ont répliqué pour les Wildcats. Francis Leclerc a accordé quatre buts sur 12 tirs en 20:23 de jeu avant de céder sa place à Charles-Antoine Lavallée. Ce dernier a repoussé les 21 lancers dirigés vers lui.

Le défenseur des Wildcats Aleksi Anttalainen a écopé des punitions majeure et de match à mi-chemin en troisième période pour avoir donné de la bande. Alexeyev a été sa victime et il a quitté la patinoire sur une civière.

Screaming Eagles 4 Islanders 3

Shawn Boudrias et Shaun Miller ont marqué dans un intervalle de 58 secondes lors d’une poussée de quatre buts des leurs en deuxième période et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont défait les Islanders de Charlottetown 4-3.

Les Screaming Eagles mènent la série 3-2.

Derek Gentile et Mitchell Balmas ont aussi fait bouger les cordages pour les Screaming Eagles. Declan Smith a récolté deux aides et Kevin Mandolese a effectué 32 arrêts.

Du côté des Islanders, Nikita Alexandrov a réussi un doublé et Matthew Welsh a réalisé 21 arrêts. Kevin Gursoy a aussi marqué un but et Daniel Hardie a accumulé trois aides.

Armada 1 Phoenix 4

Michaël Kemp a brisé l’égalité à mi-chemin en troisième période et le Phoenix de Sherbrooke a éliminé l’Armada de Blainville-Boisbriand grâce à une victoire de 4-1.

Le Phoenix a remporté la série en cinq matchs.

Bobby Dow a amassé un but et une aide, tandis que Benjamin Tardif et Oliver Okuliar ont aussi fait bouger les cordages pour le Phoenix. Dakota Lund-Cornish a repoussé 24 tirs.

Simon Pinard a inscrit l’unique but de l’Armada et Brendan Cregan a stoppé 30 des 33 tirs dirigés vers lui.

Tigres 1 Foreurs 2

Jonathan Lemieux a réalisé 35 arrêts et les Foreurs de Val-d’Or ont défait les Tigres de Victoriaville 2-1.

Les Foreurs mènent la série 3-2.

Félix Boivin et Nicolas Ouellet ont donné les devants aux Foreurs et Lemieux s’est occupé du reste.

Sean Larochelle a touché la cible en avantage numérique avec 27 secondes à faire en troisième période, mais les Tigres ont manqué de temps pour compléter la remontée.

Tristan Côté-Cazenave a repoussé 27 tirs devant le filet des Tigres.

Olympiques 1 Voltigeurs 6

Gregor MacLeod a inscrit deux buts, Joseph Veleno a accumulé un but et deux aides et les Voltigeurs de Drummondville ont éliminé les Olympiques de Gatineau grâce à une victoire de 6-1.

Les Voltigeurs ont remporté la série 4-1.

Nicolas Guay a récolté un but et une aide, tandis que Rémy Anglehart et Maxime Comtois ont également fait scintiller la lumière rouge pour les Voltigeurs. Anthony Morrone a stoppé 11 tirs.

Giordano Finoro a été l’unique buteur des Olympiques. Rémi Poirier a accordé six buts sur 48 tirs.

L’attaquant des Olympiques André Simard a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour une mise en échec par-derrière à mi-chemin en troisième période.

La Presse canadienne