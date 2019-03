Une troisième victoire consécutive des Rays contre Houston, 3 à 1

ST. PETERSBURG, Fla. — Astros 1 Rays 3

Austin Meadows a produit trois points avec un circuit et un simple, dimanche, alors que les Rays de Tampa Bay ont défait les Astros de Houston au compte de 3-1.

Invaincu depuis trois matches, Tampa Bay n’a concédé que quatre points au fil de cette séquence victorieuse.

Jake Marisnick a cogné un circuit dans une cause perdante.

Yonny Chirinos (1-0) n’a donné qu’un point et deux coups sûrs en sept manches, retirant six frappeurs au bâton. Diego Castillo a inscrit le sauvetage.

Le match a duré deux heures et 12 minutes. Aucun des matches de la série n’a dépassé deux heures et 40 minutes.

Rockies 0 Marlins 3

Sandy Alcantara (1-0) n’a permis que deux simples et deux doubles en huit manches, guidant Miami vers un gain de 3-0 face au Colorado.

Alcantara a disposé de six frappeurs au bâton, n’allouant pas de but sur balles.

Jorge Alfaro a cogné un simple de deux points et JT Riddle a ajouté une longue balle.

Le match a été disputé devant 7559 personnes.

Chez les Rockies, Nolan Arenado et Trevor Story ont connu une journée de 0 en 4.

Tigers 4 Blue Jays 3 (11 manches)

Nicholas Castellanos a frappé un simple d’un point en 11e et Detroit a eu raison de Toronto, 4-3.

Daniel Stumpf (1-0) a obtenu le gain et Shane Greene le sauvetage.

La série de quatre matches s’est conclue avec deux gains de chaque côté.

Thomas Pannone (0-1) a permis trois simples en 11e, dont celui décisif.

Rowdy Tellez a frappé un circuit pour les Jays, qui seront les hôtes des Orioles pour trois matches, à compter de lundi.

Pirates 5 Reds 0

Trevor Williams n’a donné que trois simples en six manches et Pittsburgh a infligé un revers de 5-0 à Cincinnati.

Williams (1-0) a retiré six frappeurs au bâton et a permis un seul but sur balles.

L’an dernier, Williams a été le seul lanceur des majeures à signer au moins 10 départs de six manches ou plus sans accorder de point.

Williams a aussi brillé au bâton, dimanche, cognant un simple d’un point et soutirant un but sur balles avec les buts remplis, en deuxième et en troisième.

Joey Votto a claqué deux des quatre coups sûrs des Reds, frappant notamment un double.

Mets 5 Nationals 6

Trea Turner a cogné deux circuits dont une claque en solo victorieuse en neuvième, permettant à Washington d’éclipser les Mets, 6-5.

Le coup de quatre buts déterminant a été frappé contre Justin Wilson (1-1).

Turner a produit quatre points et a marqué trois fois. L’arrêt-court frappe pour ,385 cette année.

À ses débuts avec les Nationals, Patrick Corbin n’a donné que deux points en six manches, retirant quatre frappeurs au bâton.

Indians 3 Twins 9

Aux commandes 8-0 après cinq manches, le Minnesota a filé vers un gain de 9-3 aux dépens de Cleveland.

Nelson Cruz a frappé trois coups sûrs, dont un circuit de deux points. Le frappeur de choix a une moyenne de ,364.

Carlos Carrasco (0-1) a été victime de six points et 10 coups sûrs en quatre manches et un tiers.

Chez les Indians, Carlos Santana a obtenu quatre coups sûrs, incluant un double de trois points.

White Sox 6 Royals 3

Lucas Giolito n’a pas donné de coup sûr avant la septième, aidant Chicago à prévaloir 6-3 aux dépens de Kansas City.

Gioliton (1-0) a finalement permis deux points et trois coups sûrs, quittant après deux retraits en septième.

Il a retiré huit frappeurs au bâton et a donné un seul but sur balles, accordé au premier frappeur du match pour les Royals, Whit Merrifield.

LeGiolito a retiré 19 frappeurs de suite avant de donner un simple à Alex Gordon en septième, après un retrait.

Yonder Alonso a produit trois points avec un circuit, un simple et un but sur balles avec les buts remplis. Jose Abreu a aussi réussi un coup de quatre buts.

Après des matches de deux et trois coups sûrs, Jorge Soler, des Royals, a cette fois montré un dossier de 0 en 4.

The Associated Press