Oleksiak est de retour dans la piscine après avoir pris un mois de repos

TORONTO — Il y a eu des jours où Penny Oleksiak n’avait pas envie de nager.

Ainsi, l’adolescente, dont la vie a été chamboulée après avoir remporté quatre médailles olympiques en six jours lors des Jeux de Rio, a choisi de prendre une pause.

«Je suppose que j’ai arrêté (de profiter de la natation) pour un moment, a déclaré Oleksiak. Mais je n’ai jamais pensé arrêter. J’ai toujours su que je voulais continuer à nager, mais il y avait définitivement des jours où il était difficile de se lever et d’aller à la piscine. J’ai toujours essayé de repousser ça.»

Après avoir connu des performances décevantes aux Jeux du Commonwealth l’an dernier – les meilleurs résultats individuels d’Oleksiak ont été une quatrième place – elle s’est installée à Gainesville, en Floride, où elle s’est entraînée aux côtés des vedettes américaines de natation Ryan Lochte et Caeleb Dressel.

La natation est un sport impitoyable. L’horloge apparaît comme gage de succès.

Et quand Oleksiak est rentré chez elle, les choses n’allaient toujours pas bien. Elle s’est donc retirée des Championnats panpacifiques l’été dernier, grande compétition internationale de natation de la saison, et a pris un mois de congé.

«Ç’a été vraiment bénéfique pour moi. J’ai pu faire ce que je voulais pendant un mois et je suis allé avec ma sœur (à Sainte-Lucie) et je suis allé à des concerts avec mes amis. Ça en a vraiment valu la peine, a reconnu Oleksiak. Je n’avais pas été en vacances depuis un moment.»

Oleksiak est de retour dans la piscine cette semaine alors que le Centre sportif panaméricain de Toronto accueille les essais canadiens de natation.

La joueuse de 18 ans était optimiste mardi avant sa plus grosse compétition depuis les Jeux du Commonwealth.

«Je pense que oui (je le suis), a-t-elle avancé. J’essaie de rester aussi positive que possible, et j’essaie de transformer mon stress en excitation.»

Oleksiak participera à six épreuves, dont les 100 m libre et 100 m papillon, pour lesquelles elle a respectivement remporté les médailles d’or et d’argent à Rio. Ses résultats susciteront beaucoup d’intérêt.

Elle s’est habituée d’être sous le feu des projecteurs.

«Après Rio, je me suis dit que beaucoup de gens se demandaient: »Qu’est-ce que ça fait d’être célèbre? » et je me suis dit: « Ce n’est pas du tout ça », a-t-elle déclaré mardi, quelques instants avant de plonger dans la piscine pour s’entraîner. Je pense que cela dépend de la façon dont vous voyez les choses. Tout au long de l’expérience, je l’ai en quelque sorte considérée comme étant ma vie, et je me contente de tout faire normalement.»

Au cours des deux dernières années, Oleksiak a connu quelques changements d’entraîneurs. Un an après les Jeux olympiques, elle a quitté le centre de haute performance de Natation Canada et est revenue à son ancien entraîneur Bill O’Toole au Toronto Swim Club.

Quelques semaines après son congé de l’été dernier, toutefois, elle a quitté O’Toole pour revenir à Ben Titley – l’entraîneur qui l’a guidée vers une performance olympique exceptionnelle – et au centre de haute performance du programme national basé au Centre panaméricain de Scarborough.

Le directeur de la haute performance de Natation Canada, John Atkinson, a déclaré qu’Oleksiak avait beaucoup à faire pour une adolescente – et l’a gérée avec grâce.

«Penny évidemment, si vous regardez en 2016, sa vie a changé, a souligné Atkinson. Il y a des choses que Penny a travaillées pour s’adapter aux attentes d’une jeune femme qui fait un travail fantastique, se représentant à la fois en entraînement et en compétition. Et le scénario est très différent lorsque tu es médaillée d’or olympique et que tu participes à différentes compétitions tout au long de l’année comme c’est le cas quand vous êtes un jeune de 15 ans qui essaie de percer.»

Plus de 600 nageurs s’affronteront cette semaine pour des places dans six équipes canadiennes en vue de différentes compétitions, dont les championnats du monde FINA et les Jeux panaméricains.

À un an des Jeux olympiques de 2020, cet été devrait donner un aperçu de l’équipe qui se rendra à Tokyo. Mais beaucoup peut changer. Oleksiak et Kylie Masse ne se sont pas qualifiées pour les championnats du monde 2015. Oleksiak avait plutôt participé aux championnats du monde juniors, tandis que Masse s’est rendue aux Universiades de la FISU où elle a décroché l’or.

Un an plus tard, non seulement ils se qualifiaient pour l’équipe olympique, mais ils allaient jouer à Rio, où Masse a remporté le bronze au 100 m dos.

Lori Ewing, La Presse canadienne