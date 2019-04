Les cinq moments marquants du match entre le Lightning et le Canadien

MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal, mardi, au Centre Bell.

Un coup de main de Domi

Le Lightning a profité de l’aide de Max Domi pour ouvrir la marque après seulement 2:28 de jeu. Domi a d’abord été victime d’un revirement tout près de son filet, permettant à Nikita Kucherov de menacer. Carey Price a toutefois harponné le disque hors de danger. Steven Stamkos a toutefois repris la rondelle dans le coin de la patinoire et a tenté une passe vers le devant du filet. Cette fois, Domi a dévié la rondelle dans son propre filet.

Une aide à l’arbitre

Le Canadien a répliqué à 12:23 du premier vingt. Le dégagement de Jordie Benn dans la zone du Lightning a atteint un des arbitres dans le coin. Paul Byron a profité de la confusion temporaire pour récupérer la rondelle et tenter une remise vers le devant du filet. Le disque a abouti sur la lame du bâton de Nate Thompson, fin seul dans l’enclave. Thompson a pris son temps et a déjoué le gardien Eddie Pasquale d’un bon tir dans le haut du filet du côté du bâton. Il s’agissait pour Thompson d’un premier but à son 24e match avec le Canadien.

Un autre bond chanceux

Le Lightning a repris les devants à 4:18 à la suite d’un autre bond chanceux. Le tir du défenseur Erik Cernak a atteint le patin de Jordie Benn avant de revenir sur la lame du bâton d’Adam Erne. Ce dernier a profité de beaucoup d’espace et de temps. Erne a finalement opté pour une passe vers Cédric Paquette, qui n’a eu qu’à dévier dans un filer ouvert puisque Carey Price s’était compromis, croyant qu’Erne allait tirer.

Le Joel Armia des grands soirs

Joel Armia a répliqué un peu plus de trois minutes plus tard, grâce à un effort individuel exceptionnel. Armia a d’abord déjoué Yanni Gourde avant de décocher un premier tir, qui a été stoppé par le gardien Eddie Pasquale. Armia a ensuite fait fi du défenseur Ryan McDonagh et est allé récupérer son propre retour, avant de fendre l’air sur sa tentative. Armia a toutefois récupéré à nouveau le disque derrière la ligne des buts et a tenté un autre tir. Cette fois, la rondelle a dévié contre Pasquale, hors position, avant de franchir la ligne des buts.

Deux buts en moins de trois minutes, pour une très grosse victoire

Une victoire étant plus que souhaitable, le Canadien a pris les moyens de l’obtenir, en milieu de troisième période. Victor Mete y est allé d’un tir qui a bondi haut, et Artturi Lehkonen a fouetté le disque et ensuite son propre rebond pour dénouer l’impasse, à 7:47. Puis, à 10:08, Max Domi a converti une échappée en battant Pasquale avec un tir entre les jambières. Le CH a filé vers une quatrième victoire d’affilée à la maison, un gain essentiel dans la course aux séries.

La Presse canadienne