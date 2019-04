Robertson accorde le point victorieux sur un but sur balles en neuvième

WASHINGTON — David Robertson a cédé le point de la victoire en accordant un but sur balles à Jake Noll en fin de neuvième et les Phillies de Philadelphie ont subi un premier revers cette saison, 9-8 aux mains des Nationals de Washington.

Noll, joueur invité au camp des Nats qui pourrait bien se retrouver dans les ligues mineures jeudi, quand le nom de Howie Kendrick devrait être retiré de la liste des blessés.

Robertson (0-1), joueur autonome qui a paraphé un contrat de deux ans et 23 millions $ US, est entré dans le match en neuvième manche et n’a pas été en mesure d’inscrire un seul retrait. Il a accordé un simple au premier frappeur Anthony Rendon, avant de céder des passes gratuites aux trois suivants.

Cette conclusion s’est avérée parfaite pour le match de fou que ce sont disputés les deux clubs. Les Nationals ont cédé les deux premiers points du match, avant de prendre une avance de 6-2, grâce à trois circuits aux dépens du partant Aaron Nola. Les Phillies ont par la suite pris les devants 8-6 en huitième sur une poussée de quatre points, avant de voir les locaux créer l’égalité en fin de manche.

La victoire a été portée à la fiche du releveur no 1 Sean Doolittle (2-0), qui a lancé la neuvième.

Les Phillies voient ainsi leur fiche passer à 4-1. Ils étaient la dernière formation invaincue des Majeures. Les Nats ont maintenant un dossier de 2-3.

Bryce Harper, à son deuxième duel face à ses anciens coéquipiers, a connu un autre bon match, quoique moins spectaculaire que la veille, avec deux simples et trois buts sur balles, dont deux intentionnels.

Mardi, il avait frappé trois coups sûrs en simple, dont un retentissant circuit au deuxième balcon.

Les Phillies ont envoyé leurs neuf frappeurs au marbre en huitième face à un trio de nouveaux releveurs qui devaient solidifier la relève des Nationals, mais qui ont plutôt provoqué de l’instabilité.

Kyle Barraclough s’est amené avec les buts remplis face à Andrew McCutchen, qui a frappé un double de trois points. Jean Segura a suivi avec un simple bon pour un autre point.

Le cinquième artilleur utilisé par les visiteurs, Seranthony Dominguez, a toutefois donné deux points en fin de manche, le deuxième sur une erreur du premier-but Rhys Hoskins.

Beaucoup plus tôt, Juan Soto a frappé une claque de trois points, son premier circuit de la saison. Rendon et Ryan Zimmerman ont aussi frappé des circuits face à Nola, qui a connu sa pire sortie en plus de 18 mois, étant retiré après la troisième.

Nola, troisième au scrutin du Cy-Young dans la Nationale en 2018, n’avait pas accordé plus de quatre points à ses 38 derniers départs, depuis septembre 2017. Il s’agissait de la plus longue séquence du genre active dans les Majeures et la plus longue des Phillies depuis au moins 1908.

Howard Fendrich, The Associated Press