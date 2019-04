Strasburg domine Syndergaard et les Nationals gâchent l’ouverture des Mets

NEW YORK — Stephen Strasburg a dominé Noah Syndergaard et il a guidé les Nationals de Washington vers une victoire de 4-0, gâchant au passage le match d’ouverture local des Mets de New York jeudi après-midi.

Dans la victoire, la recrue Victor Robles a cogné un circuit pour le seul coup sûr des Nationals jusqu’à la neuvième manche. Wilmer Difo a fait marquer deux points et l’enclos des releveurs s’est distingué après que Strasburg (1-0) eut retiré neuf frappeurs sur des prises en six manches et deux tiers.

Confronté à Syndergaard pour la deuxième fois en six jours, Strasburg n’avait concédé qu’un seul coup sûr jusqu’en septième manche avant qu’il n’accorde deux simples consécutifs après deux retraits.

En relève à Strasburg, Matt Grace a retiré le frappeur suppléant J.D. Davis sur trois prises pour mettre fin à la septième. Ensuite, Justin Miller et Tony Sipp ont uni leurs efforts pour retirer trois autres frappeurs au bâton en huitième avant que Sean Doolitle ne vienne concrétiser la victoire.

En 11 départs en carrière au Citi Field, Strasburg affiche un dossier de 8-1 et une moyenne de points mérités de 2,14.

Le seul coup sûr qu’a donné Syndergaard (0-1) en six manches a été le circuit de Robles, son deuxième de la saison, à titre de premier frappeur de la sixième. Le partant des Mets a obtenu six retraits au bâton et accordé deux passes gratuites.

Anthony Rendon a frappé un double contre Seth Lugo pour amorcer la neuvième manche et a croisé le marbre sur un ballon sacrifice de Ryan Zimmerman.

Difo, qui avait poussé un coéquipier au marbre à la suite d’un amorti-suicide en deuxième manche, a produit le dernier point du match grâce à un simple contre Tim Peterson en neuvième.

Après avoir conclu un voyage à l’étranger avec cinq gains en six matchs, les joueurs des Mets sont rentrés à New York à 2 h dans la nuit, après leur victoire de 6-4 à Miami. Environ 11 heures plus tard, ils étaient de nouveau sur le terrain, et leur attaque a paru quelque peu endormie.

Le simple de Wilson Ramos pour amorcer la fin de la cinquième manche a été le premier coup sûr du match, bien que les Nationals avaient déjà un point d’inscrit au tableau.

En deuxième, Syndergaard a donné des buts sur balles aux deux premiers frappeurs de la manche avant d’effectuer un mauvais lancer qui leur a permis d’avancer de 90 pieds chacun. Juan Soto a marqué le premier point du match à la suite de l’amorti-sacrifice de Difo.

Mike Fitzpatrick, The Associated Press