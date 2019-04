Cinq moments marquants du match entre le Canadien et les Capitals de Washington

WASHINGTON — Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir au Capital One Arena entre le Canadien de Montréal et les Capitals de Washington.

Le Canadien impose le tempo

Comme il l’avait fait lors de ses sorties précédentes, le Canadien ne s’est montré nullement intimidé face à l’une des puissances de la Ligue nationale de hockey et a su imposer le rythme au point de tester Braden Holtby en plusieurs occasions. Le vétéran gardien des Capitals n’a rien cédé pendant les cinq premières minutes de jeu, et s’est particulièrement mis en évidence devant Artturi Lehkonen et Andrew Shaw coup sur coup alors que le score était encore de 0-0.

Eller, encore, vient hanter le Canadien

En principe, Lars Eller ne représente pas la plus grande menace offensive chez les Capitals de Washington. Sauf contre le Canadien de Montréal, il appert. À son neuvième match en carrière face à son ancienne équipe, l’attaquant du Danemark a trouvé le fond du filet pour la cinquième fois, alors qu’il restait 1 minute 24 secondes à jouer au premier vingt. Complètement oublié devant le filet de Carey Price, Eller a marqué à l’aide d’un tir du revers à la suite d’une passe de Brett Connolly, après une gaffe de Christian Folin derrière le but du Canadien. Pour Eller, il s’agissait d’un quatrième but contre le Tricolore en 2018-2019.

Une riposte rapide du Canadien

Seulement 21 secondes après le but de Lars Eller, le Canadien s’est vu offrir une belle opportunité de revenir dans le match avant la fin du premier vingt. Et il ne l’a pas ratée. Pendant que Nicklas Backstrom était assis au cachot pour bâton élevé à l’endroit d’Artturi Lehkonen – un geste qui a valu deux minutes à Backstrom alors qu’il aurait pu lui en coûter le double – Shea Weber a réussi son 14e filet de la saison avec moins de 28 secondes au cadran. Après avoir reçu la rondelle de la part de Jordan Weal, Phillip Danault a tenté une passe vers Joel Armia, dans l’enclave. Gêné par Nic Dowd, Armia n’a pas été en mesure de tester Braden Holtby et la rondelle a bifurqué vers sa gauche. Flairant l’opportunité, Weber, qui avait quitté son poste sur le flanc droit, a sauté sur la rondelle et a battu Holtby d’un tir vif.

Dowd redonne les devants aux Capitals

Même si le Canadien a amorcé la deuxième période avec vigueur, il s’est de nouveau retrouvé face à un déficit d’un but, cette fois dès la troisième minute de jeu de la période médiane. Habituellement fiable dans son territoire, Paul Byron a perdu le contrôle de la rondelle au profit d’Andre Burakovsky, le long de la rampe près de la ligne bleue. Après être entré plus profondément en zone du Canadien, Burakovsky a dirigé le disque vers Nic Dowd, dans l’enclave. Après une habile manoeuvre avec son patin gauche pour garder la rondelle près de lui, Dowd a laissé partir un bon tir des poignets qui a battu Carey Price dans la partie supérieure gauche du filet.

Price ferme la porte à répétition en deuxième

Plutôt docile jusque-là, Alexander Ovechkin a profité d’une chance en or de doubler l’avance des Capitals avec un peu plus de deux minutes à jouer à la deuxième période. Ovechkin s’est présenté sur le flanc droit à grande vitesse et décoché un bon tir des poignets à bout portant mais Carey Price n’a pas bronché, permettant au Canadien de demeurer à un seul but des Capitals de Washington après 40 minutes de jeu. Price a réalisé plusieurs autres arrêts importants en deuxième période, même si ses efforts n’ont pas empêché les Capitals de remporter le match et le championnat de la section Métropolitaine.

La Presse canadienne