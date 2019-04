Christin Stewart frappe un grand chelem et les Tigers battent les Royals 7-4

DÉTROIT — Christin Stewart a frappé un grand chelem après deux retraits en septième manche, menant les Tigers de Detroit vers une victoire de 7-4 contre les Royals de Kansas City, samedi.

Les Tigers tiraient de l’arrière 4-2 en septième manche, mais ils sont venus de l’arrière contre la relève des Royals. Kevin McCarthy (0-1) a alloué trois coups sûrs et il a atteint un frappeur pour réduire l’écart. Le releveur a obtenu un retrait, mais Stewart a expédié une balle de Wily Peralta dans les gradins de droite.

Il s’agissait de la deuxième longue balle de la saison de Stewart, un voltigeur recrue. Son premier circuit était survenu en 10e manche d’une victoire contre les Blue Jays de Toronto.

Whit Merrifield, Jorge Soler et Hunter Dozier ont réussi un coup de quatre buts pour les Royals, mais la relève n’a pas tenu le coup. Elle a amorcé la rencontre avec une moyenne de points mérités de 7,45.

Shane Greene a été parfait en neuvième manche et il a maintenant récolté un sauvetage lors des six victoires des Tigers cette saison. La formation de Detroit a gagné ses quatre dernières sorties.

Nationals 5 – Mets 6

La recrue Pete Alonso et Robinson Cano ont claqué des circuits consécutifs pour amorcer la huitième manche, Keon Broxton a produit le point de la victoire lors de la manche suivante et les Mets de New York ont vaincu les Nationals de Washington 6-5.

J.D. Davis a frappé deux longues balles et Michael Conforto a ajouté un coup de quatre buts pour les Mets, qui montrent un dossier de 6-2.

Anthony Rendon, grâce à une claque en solo, et Wilmer Difo, grâce à un circuit de deux points, ont procuré une avance de 5-3 aux Nationals en huitième manche. Les deux longues balles ont eu lieu aux dépens du releveur des Mets Jeurys Familia (2-0).

Les Mets ont toutefois nivelé le pointage grâce à Alonso et Cano. Edwin Diaz s’est occupé de la neuvième manche pour enregistrer un quatrième sauvetage.

Twins 6 – Phillies 2

Max Kepler et Willians Astudillo ont frappé des circuits consécutifs, Eddie Rosario a ajouté une claque de trois points et les Twins du Minnesota ont battu les Phillies de Philadelphie 6-2.

Rhys Hoskins a réussi un coup de quatre buts pour les Phillies alors que Bryce Harper a placé deux balles en lieu sûr.

Les deux formations montrent une fiche de 5-2.

Michael Pineda (1-0) a accordé deux points et quatre coups sûrs en plus de cinq manches pour les Twins. Jake Arrieta (1-1) a permis trois points et cinq coups sûrs en sept manches au monticule pour les Phillies.

Reds 5 – Pirates 6

Kevin Newman a mis fin au match en cognant un double en 10e manche, aidant les Pirates de Pittsburgh à l’emporter 6-5 contre les Reds de Cincinnati.

Après un retrait en 10e manche, Francisco Cervelli a réussi un simple aux dépens du releveur des Reds Raisel Iglesias (0-2). Newman n’a pas hésité en frappant le premier lancer qu’il a vu au champ centre gauche, poussant son coéquipier au marbre.

Francisco Liriano (1-0) a signé la victoire après avoir retiré deux frappeurs sur des prises lors du début de la 10e manche. Les Pirates ont remporté un troisième match consécutif.

Joey Votto a créé l’égalité en huitième manche grâce à son premier circuit de la saison. Une claque en solo contre Keone Kela, qui a déjà saboté deux avances en cinq apparitions cette saison.

Mariners 9 – White Sox 2

Jay Bruce a cogné deux circuits en solo, Tim Beckham a récolté quatre coups sûrs, dont une longue balle de trois points, et les Mariners de Seattle ont écrasé les White Sox de Chicago 9-2.

Ryon Healy a produit deux points pour les Mariners, qui connaissent le meilleur début de saison de leur histoire en vertu d’un dossier de 8-2. L’équipe mène aussi les Majeures avec 24 coups de quatre buts.

Tim Anderson a frappé un circuit et il a placé trois balles en lieu sûr pour une deuxième partie de suite pour les White Sox. Eloy Jimenez, une recrue qui retient l’attention, a connu un premier match de trois coups sûrs.

Mike Leake (2-0) a concédé deux points et neuf coups sûrs en six manches et un tiers de travail. Le droitier a retiré six adversaires au bâton.

The Associated Press