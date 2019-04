Le jeune Alexandre Texier fait impression à ses débuts avec les Blue Jackets

COLUMBUS, Ohio — Heureusement pour les Blue Jackets de Columbus, l’équipe KalPa de la ligue de hockey finlandaise a terminé sa saison le mois dernier bien en deçà de ce qu’il fallait pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Alexandre Texier, un centre de 19 ans, a marqué en prolongation pour permettre à KalPa de remporter le dernier match, le 14 mars. Puis il a fait ses bagages et s’est envolé vers l’Amérique du Nord, y faisant ses débuts avec le club-école des Blue Jackets deux jours après avoir quitté la patinoire en Finlande. Son séjour dans les mineures serait bref.

Vendredi dernier, Texier, originaire de Grenoble, en France, a fait ses débuts dans la LNH lors d’une victoire décisive des Blue Jackets au Madison Square Garden de New York en présence de ses parents. Le lendemain à Ottawa, il a marqué son premier but, captant une passe d’Oliver Bjorkstrand en mouvement et complétant le jeu comme un vétéran de la LNH.

Texier a impressionné la galerie. Il a insisté sur le fait qu’il n’était pas du tout nerveux, même si les projecteurs seront désormais braqués davantage sur lui lorsque les Blue Jackets amorceront les séries éliminatoires, mercredi soir, à Tampa, contre la meilleure équipe de la ligue.

Tout a été très vite pour le jeune joueur depuis que les Blue Jackets en ont fait leur choix de deuxième ronde (45e au total) il y a deux ans.

«Non, pour être honnête, jamais, répond Texier lorsqu’on lui demande s’il pensait qu’il jouerait dans la LNH en ce moment. On ne sait jamais ce qui va se passer demain, je profite donc du moment présent.»

Texier n’est pas sorti de nulle part. Le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, l’observe et parle de lui depuis qu’il a été repêché il y a deux ans. Il était l’un des trois espoirs que le directeur général jugeait intouchables à la date limite des échanges.

Les Blue Jackets étaient impatients de le voir arriver. Après avoir mené KalPa dans la colonne des passes, des points et des tirs au but, il s’est retrouvé à Cleveland avec les Monsters, récoltant cinq buts et deux aides en sept matchs. Puis il a fait ses débuts dans la LNH avec beaucoup de pression sur les épaules, vendredi, et il s’en est admirablement sorti.

«Il n’est pas nerveux, a déclaré l’entraîneur des Blue Jackets, John Tortorella. En fait, il joue avec une sorte d’arrogance assez impressionnante pour son âge. Vous pouvez voir son intelligence du jeu, il est physique quand il le faut, il s’implique dans le jeu. Il impressionne et il jouera (en séries éliminatoires).»

Le centre Pierre-Luc Dubois des Blue Jackets comprend parfaitement la réalité de Texier. Il a fait ses débuts dans la LNH à 19 ans la saison dernière et il est devenu l’une des vedettes de l’équipe. Il est originaire du Québec et peut donc parler français et communiquer avec «Tex» mieux que ses autres coéquipiers.

Et comme le monde est parfois petit: ils ont découvert que leurs pères avaient joué ensemble pendant une saison au hockey junior canadien il y a quelques années.

«Il est vraiment intelligent, habile, a analysé Dubois. Vous pouvez voir qu’il a une bonne intuition, il ne pense pas trop, mais il se présente sur la patinoire et s’amuse.»

Texier, qui semble s’être parfaitement adapté aux dimensions différentes des patinoires nord-américaines, jouera probablement avec Bjorkstrand et Nick Foligno au sein du quatrième trio, bien que Tortorella est reconnu pour mêler les cartes.

«C’était un bonus pour moi (de me joindre aux Blue Jackets) parce que c’est une très bonne équipe et qu’ils veulent faire les séries, alors je ne m’attendais à rien», a confié Texier.

Tortorella a révélé qu’il n’hésitera pas à envoyer Texier dans la mêlée en séries éliminatoires, peu importe son jeune âge et son manque d’expérience.

«Nous avons affaire à un jeune qui n’a peur de rien», a conclu Tortorella.

Mitch Stacy, The Associated Press