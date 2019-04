Les joueurs du Canadien sont encore sous le coup de la déception

BROSSARD, Qc — Même si le Canadien amassé 25 points de plus que la saison dernière, les joueurs avaient de la difficulté à voir le verre à moitié plein lors de leur bilan de fin de campagne puisqu’ils n’ont pas atteint leur objectif principal: une participation aux éliminatoires.

Néanmoins, l’avenir est prometteur étant donné que le noyau de l’équipe demeure assez jeune.

«Honnêtement, ça fait plus mal que l’an dernier, quand nous savions assez tôt dans la saison que nous ne participerions pas aux séries, a affirmé le défenseur Jeff Petry en comparant les émotions lors des deux bilans. Cette fois-ci, nous nous sommes battus jusqu’au bout. Nous avons raté les séries par quelques points seulement.

«Ce sentiment doit nous servir de motivation pour notre préparation pendant l’été.»

Le Canadien a déjoué les pronostics, accumulant 96 points cette saison grâce à un dossier de 44-30-8. Il a ainsi égalé un record du circuit pour le plus grand nombre de points récoltés sans participer aux séries. Le Tricolore a finalement été éliminé vendredi dernier, à la suite d’une victoire en fusillade de 3-2 des Blue Jackets de Columbus face aux Rangers de New York.

La troupe de Claude Julien n’aura disputé qu’un seul match sans importance cette saison: le dernier, remporté 6-5 en fusillade face aux Maple Leafs de Toronto, samedi.

Même si la fin en queue de poisson laisse un goût amer, l’expérience vécue sera bénéfique à long terme pour l’équipe.

«Nous oublions parfois qu’il y a beaucoup de gars qui n’ont jamais joué en séries, a mentionné le capitaine Shea Weber. Ç’aurait été une belle expérience pour eux. Mais tout ce que nous avons vécu cette saison, les hauts et les bas, et le fait d’être passé si près aidera les jeunes à réaliser à quel point il est difficile de se qualifier pour les séries.»

Lors de son bilan d’avril 2018, le directeur général Marc Bergevin avait affirmé vouloir voir l’équipe changer son attitude. Dès le premier jour du camp, c’est ce que les joueurs ont appliqué.

Ils ont joué avec le désir de déjouer les pronostics et de livrer la marchandise soir après soir.

«Nous avons connu un bon début de saison et nous avons profité de cette lancée, a mentionné Weber. Nous avons réalisé à quel point nous avions du plaisir, à quel point il était plus agréable de jouer de la bonne manière, de jouer les uns pour les autres et surtout, de gagner des matchs.»

Le résultat a été une offensive beaucoup plus performante que l’an dernier et une défensive plus étanche. Carey Price a retrouvé son aplomb d’antan et une dizaine de joueurs ont établi des sommets personnels au niveau des points.

«Certains joueurs n’avaient peut-être pas eu des rôles aussi importants auparavant, a noté Paul Byron quand il a été questionné sur les nombreux records individuels fracassés chez le Tricolore. Je pense aussi que Montréal est une place spéciale. Les partisans au Centre Bell sont excités pour tous les matchs, même en semaine. Il y a beaucoup de médias et de critiques. Ça prend ça pour être à votre meilleur.»

Si les joueurs étaient toujours déçus et soulignaient que la douleur sera encore vive mercredi quand les séries commenceront, ils étaient tout de même plus optimistes que lors du bilan du printemps dernier.

Jesperi Kotkaniemi, Victor Mete et Ryan Poehling, grâce à un brillant caméo samedi, représentent l’avenir du Canadien. Nick Suzuki, Alexander Romanov et d’autres jeunes pourraient se greffer rapidement au noyau, qui demeure aussi assez jeune avec notamment Max Domi, Jonathan Drouin et Brendan Gallagher.

Le Canadien représentera aussi une destination plus attrayante que l’été dernier pour les joueurs autonomes sans compensation.

«Je crois qu’avec le groupe que nous avions cette saison, le jeune talent qui est déjà ici et celui qui s’en vient, l’organisation est dans une bonne position, a rappelé Petry. Je parlais avec les gars et nous avons un excellent groupe. Il n’y a pas d’ego ou d’énergie négative dans le vestiaire. Il n’y a que du positif et nous allons dans la bonne direction. Nous devons maintenant faire un autre pas vers l’avant.»

